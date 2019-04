Centrafrique : 152 Casque bleus sénégalais de la Minusca décorés

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (Unowas) a informé, dans un communiqué reçu vendredi à APA, que 152 Casques bleus sénégalais de la Mission intégrée multidimensionnelle des Nations-Unies pour la stabilisation de la paix en République Centrafricaine (Minusca), ont été décorés de la médaille des Nations Unies.«152 femmes et hommes, dont 139 gendarmes de l’Unité spécialisée de protection et les Inspecteurs de Police du Sénégal déployés en République Centrafricaine ont été décorés, hier jeudi, de la médaille des Nations Unies », a renseigné le communiqué.

Selon la Minusca, ces Casques bleus ont été honorés « en signe de reconnaissance pour le service et le sacrifice rendus » au sein de ladite mission. C’est le Chef de la Minusca, Mankeur Ndiaye, au nom du Secrétaire général des Nations Unies, qui a remis les médailles aux 152 Casques bleus sénégalais.

A l’occasion de la célébration du 59ème anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance, une cérémonie a été organisée en leur honneur à leur base située à l’ex-camp Badica à Bangui, en présence notamment du président de l’Assemblée nationale de la Centrafrique, Laurent Ngon-Baba.

Les contingents de la Police et de la Gendarmerie sénégalaises (SENFPU, PSU), déployés à Bangui dans le cadre de la Minusca, totaliseront huit mois de présence et de service effectif le 17 avril prochain sur ce théâtre d’opération.

La SENPSU, d’un effectif de 140 membres engagée en RCA depuis août 2018, est dotée d’une section spéciale chargée de missions à haut risque, de protection et secours. Elle a activement participé à des opérations d’interpellation d’individus recherchés, d’escortes et d’intervention.

Les Forces de défense et de sécurité sénégalaises ont une solide réputation en raison de leur professionnalisme sur les théâtres d’opération. La Police sénégalaise a déjà participé à 13 opérations de maintien de la paix.

La première, souligne le communiqué, date de 1993 en Croatie avec UNPROFOR. La Police sénégalaise est déployée au sein de la Minusca depuis février 2015. Et d’après le dernier rapport du département des opérations de paix, les Casques bleus sénégalais sont au nombre de 2 837.