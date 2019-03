Championnats européens : Stéphane Bahoken, sauveur de Angers

L’international Camerounais a marqué l’unique but du match face à Dijon sur la seule véritable action de son club. Clinton Njié a aussi marqué avec Marseille, mais son équipe a perdu à Reims (1-2).

Dans un match opposant deux équipes à la lutte pour le maintien, lors de la 23ème journée de Ligue1, la crainte de mal faire a dépassé l’envie de jouer. A ce petit jeu, c’est Angers qui a marqué des points grâce à l’efficacité offensive de Stéphane Bahoken (1-0). L’international Camerounais a marqué sur la première action construite par Angers. Profitant des largesses défensives des Bourguignons, l’attaquant d’Angers a pu, de la tête, inscrire son septième but de la saison. Et avant même la demi-heure de jeu, le match était plié. Stéphane Bahoken reste donc le leader de l’attaque angevine.

Dans un autre match de cette 23ème étape de Ligue1, Marseille a encore perdu (2-1) sur la pelouse de Reims samedi, malgré la première titularisation de Mario Balotelli, et continue de s’enfoncer dans la crise. Les Marseillais n’ont pas vraiment réagi après l’ouverture du score rémoise et leur seul sursaut d’orgueil est intervenu dans les dix dernières minutes, notamment après la réduction du score de Clinton Njie (86e), qui venait de faire son entrée. Bien trop tard pour espérer marquer des points. A noter que le premier but de Reims a été inscrit par le Franco-camerounais, Tristan Dingomé

En ouverture de cette 23ème journée, Lille affrontait l’OGC Nice au Stade Pierre-Mauroy. Le LOSC a écrasé son opposant (4-0), grâce à des réalisations de Rafael Leao, de Nicolas Pepe, de Jonathan Bamba et de Loic Remy. C’est cruel pour les Aiglons qui se sont créés quelques occasions de la partie par Ignatius Kpene Ganago. Mais l’avant-centre niçois a vu ses tentatives être repoussées par le portier niçois, notamment sa reprise acrobatique de la 76ème minute. Il est sorti à la 83ème minute, remplacé par Makengo. Adrien Tameze, titulaire comme d’habitude dans l’entre jeu niçois, a, à l’image de ses coéquipiers, peu rayonné dans ce match.

C’est du banc des remplaçants qu’Ambroise Oyongo Bitolo a assisté à la rencontre entre Nîmes et Montpellier. Les Nîmois auront fait leur maximum, mais auront finalement craqué dans le dernier quart d’heure pour finalement concéder le nul. Montpellier, le club du latéral gauche camerounais, est même passé tout près de la victoire. Au final, un-point-partout, un-but-partout.

En clôture de cette 23ème journée, le PSG a chuté à Lyon et subit ainsi sa première défaite de la saison en L1 ! Le champion de France est tombé sur une équipe lyonnaise combative et qui lui a causé beaucoup de problèmes offensifs. Grâce à son penalty offrant la victoire aux siens, Nabil Fekir permet également à l’OL de revenir à trois points de Lille, 2e. Eric-Maxim Choupo- Moting, entrée à la 79ème à la place d’Edison Cavani, a eu peu de temps pour se mettre en évidence.