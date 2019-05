Championnats étrangers : Clinton Njié, meilleur remplaçant de Ligue 1

En jouant les bouts matchs, l’attaquant marseillais est impliqué sur onze buts. Cette saison, l’international camerounais a déjà marqué six buts et offert cinq passes décisives. Jeando Fuchs et Jean-Charles Castelletto parmi les 20 meilleurs joueurs de Ligue 2.

Samedi dernier, au fil d’un match intense et rythmé, les Marseillais sont parvenus à s’imposer 5 à 2, à l’extérieur face aux Toulousains, dans cette 37e journée du championnat. Au terme d’un match dont le second acte a été tout autant décousu que le premier. L’OM après avoir mené au score s’est vu rejoindre, mais les Marseillais n’ont pas abdiqué. Clinton Njie, peu utilisé cette saison, devient un élément décisif dans cette rencontre, après son entrée en jeu à la place de Valère Germain (62e). Après une nouvelle chevauchée d’Hiroki Sakai et un centre millimétré du Japonais, le Camerounais présent au point de penalty, ajuste le portier toulousain. Clinton replace l’OM devant à la marque avec son cinquième but de la saison (toutes compétitions confondues). Bien en jambe et entreprenant l’ancien pensionnaire de Tottenham, offre ensuite deux passes décisives (90, 91e), pour Florian Thauvin.

Toujours en France, mais à une échelle inférieure, l’international camerounais Jean-Charles Castelletto (30 matches, deux buts), est rarement mis en lumière. Pourtant, il est l’un des éléments clés de la remontée du Stade Brestois en ligue1. « Je n’aime pas trop parler de moi. Je suis là, je fais mon truc et si le coach est satisfait, je le suis aussi. » Jean-Charles Castelletto n’est pas du genre prétentieux. Il fait son job. C’est tout. Mais il n’en reste pas moins un élément important du Stade Brestois. Son coach Jean-Marc Furlan le décrit comme « un leader dans son domaine ». Un défenseur central solide qui compte déjà 144 matches de Ligue 2. « Quand je suis arrivé ici, à l’été 2017, je ne partais pas en tant que titulaire. J’essayais de montrer ce que je savais faire. Mais c’est sûr que j’ai franchi un palier depuis mon départ du Red Star », expliquait-il. C’est tout logiquement qu’il figure sur la liste des 20 meilleurs de Ligue 2, dressée par France Football.

21ème but de Leandre Tawaba

A Sochaux, l’international camerounais Jeando Fuchs qui figure également parmi les 20 meilleurs joueurs de Ligue 2, selon France Football, a, via twitter, annoncé son départ du club. “Une page se tourne, c’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ de mon club formateur avec 5 ans de souvenirs. Je remercie le club et mes coéquipiers avec qui j’ai grandi”. Au total, l’international camerounais aura disputé 104 rencontres de Ligue 2, pour 5 buts marqués. Blessé une grande partie de la saison, Fuchs est revenu pour la 38e journée, où il a disputé 20 minutes du match décisif contre Grenoble (3-1) pour acter le maintien de Sochaux en Ligue 2. Cette victoire porte aussi la marque de Franck Etoundi, auteur d’un but à la 83ème minute.

Au, Pays-Bas, André Onana auteur d’une superbe saison avec l’Ajax d’Amsterdam, qui a fait le doublé Coupe-Championnat, figure dans l’équipe type de saison 2019/2019 en Eredivisie, l’élite du football néerlandais.

En République Tchèque, Michael Ngadeu Ngadjui et le Slavia de Prague ont remporté le championnat, le 19ème titre du club. Le défenseur central camerounais, titulaire en charnière centrale a réalisé une saison pleine. Pour la troisième saison consécutive, il a participé à l’aventure européenne de son club en Europa Ligue, jusqu’en quart de finale.

Enfin, en Arabie Saoudite, grâce au 21ème but de Leandre Tawaba en championnat, Al Taawon s’est imposé dans la douleur face à Faisay (2-1). A L’heure du décompte, Al Taawon a terminé la saison au troisième rang du classement du championnat saoudien.