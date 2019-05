Championnats européens : André Onana remporte la Coupe des Pays-Bas

En France, le niçois Ignatius Ganago et l’angevin Stéphane Bahoken ont fait trembler les filets adverses. Au Portugal, Vincent Aboubakar indisponible depuis sept mois pour cause de blessure, a rejoué.

L’Ajax Amsterdam, l’équipe du portier camerounais André Onana, a remporté ce dimanche la Coupe des Pays-Bas en battant Willem II (4-0). Comme face au Bayern Munich, au Real Madrid et à la Juventus de Turin cette saison en Ligue des champions, l’Ajax n’a pas dérogé à ses principes. Un pressing constant (et très haut) et une circulation de balle limpide rendue possible par le talent technique de ses joueurs. Dans ce registre, les jeunes Mathijs de Ligt (19 ans), Donny van de Beek (22) et Frenkie de Jong (21) ont à nouveau été impressionnants.

Dans les buts, le portier des Lions indomptables impérial sur sa ligne, a su garder sa cage inviolée. Au cours de cette compétition, André Onana n’a encaissé que deux buts en huitième de finale face à Roda JC (1-1) et en quarts de finale face à Heerenveen (3-1).

En Ligue 1, Nice d’Adrien Tameze, titulaire, a tenu en échec le PSG (1-1), lors de la 35ème journée. Titularisé à la pointe de l’attaque de Nice, Ignatius Ganago a profité de cette opportunité pour inscrire son deuxième but de la saison en championnat. Quoi de mieux pour un joueur de Nice, qui plus est après une blessure, que de marquer face au Paris Saint Germain. Malgré le retour au score des Parisiens, l’attaquant estime que les Niçois ont réalisé une bonne opération en arrachant un point au champion de France.

Stéphane Bahoken, 11ème but en Ligue 1

Sur la chaîne du club, Ignatius Ganago se montre satisfait de ce résultat : « Pour nous, c’est un bon résultat car venir prendre un point ici à Paris, ce n’est pas facile. Peu d’équipe arrive à le faire. Je tiens à féliciter notre gardien car il a stoppé le deuxième penalty et nous permet de rentrer avec un point […] Je suis très content pour mon but. C’est un travail d’équipe. On a été solidaires et nous avons été récompensés. »

Dans le même temps, Montpellier s’est éloigné de la course à l’Europe en concédant un nul frustrant (1-1) ce dimanche 05 mai à domicile, devant Amiens. Oyongo Bitolo, titulaire sur le flanc gauche de la défense de Montpellier a disputé l’intégralité du match.

A lire aussi: Championnats européens: Bahoken marque, mais Angers ne gagne pas

Samedi dernier, les Girondins de Bordeaux affrontaient le SCO Angers au Matmut Atlantique. Angers s’est imposé contre son concurrent sur le score de 0-1, grâce à un but de Stéphane Bahoken. C’est le 11e but de l’attaquant camerounais d’Angers en championnat. Son meilleur total depuis le début de sa carrière professionnelle.

Au Portugal, lourdement blessé il y a plus de sept mois, Vincent Aboubakar est entré en jeu ce samedi lors du match opposant son club le FC Porto à Deportivo Aves, comptant pour la 30e journée de la Liga portugaise. Qu’importe si l’ancien joueur de Coton sport de Garoua n’a pas marqué lors de la victoire 4-0 de son équipe, c’est une véritable prouesse médicale qu’il ait pu déjà jouer 10 minutes. Au vu de la gravité de la blessure (déchirure des ligaments croisés du genou), le goléador camerounais revient de loin. Son retour sur les terrains augmente les chances offensives des Lions pour la Can égyptienne en juin prochain.