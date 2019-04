Championnats européens : sale temps pour Choupo-Moting

Malgré la victoire du Psg sur Nantes en demi-finale de la Coupe de France 3-0 ce mercredi, son attaquant camerounais a loupé son match. En Espagne, Toko Ekambi a brillé face à Barcelone.

Eric Maxime Choupo-Moting n’y arrive toujours pas ! Ce mercredi, en demi-finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain affrontait le FC Nantes au Parc des Princes. Et les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à valider leur ticket pour la finale de la compétition grâce à un succès 3-0. Mais, les matchs se suivent et se ressemblent pour Choupo-Moting. Malgré beaucoup d’efforts, il parait bien limité techniquement. Presque tous ses gestes et prises de décisions sont lentes, il n’a jamais su être dans le tempo de la partie, comme face à Toulouse en championnat dimanche dernier. Des prestations décevantes qui vont forcément relancer les spéculations sur son départ en fin de saison.

En finale, le 27 avril prochain au stade de France, le PSG affrontera Rennes qui a éliminé Lyon sur ses terres mardi, 3-2. Dans les rangs bretons ces derniers temps un défenseur central Franco-camerounais : Gerzinho Nyamsi, 22 ans. Titulaire en raison de l’absence de Da Silva, blessé, le jeune joueur de Rennes a rendu une copie intéressante. Puissant et bien présent dans les duels, il a été plus serein par rapport à vendredi dernier en championnat et a réalisé quelques interventions bien senties pour contrer les tentatives Lyonnaises.

Au Pays-Bas, en déplacement sur la pelouse du FC Emmen, ce mercredi, dans le cadre de la 28e journée, l’Ajax d’André Onana s’est largement imposé (5-2). Le club du portier camerounais, titulaire dans la cage, prend provisoirement la première place du classement avant la rencontre qui opposera le PSV Eindhoven au PEC Zwolle, ce jeudi.

Fai Collins, remplaçant

En Belgique, le Standard de Liège, de Fai Collins, laissé sur le banc, a ramené un succès flatteur de son déplacement à Gand (1-2) ce mercredi dans le cadre de la deuxième journée des play-offs I. Les Liégeois (33 points) en profitent pour revenir à deux points du leader, le Racing Genk (35 points), battu à l’Antwerp mardi soir (1-0), alors que le Club de Bruges (31 points) aura également un très beau coup à jouer à Anderlecht ce jeudi.

En Espagne, Karl Toko-Ekambi s’est à nouveau illustré mardi en marquant l’un des quatre buts de son équipe, Villarreal, face au FC Barcelone (4-4) mais les Sous-Marins Jaune perdent deux points précieux en concédant deux buts dans le temps additionnel. Un match fou, qui permet au Barça d’accueillir son dauphin de l’Atlético de Madrid, ce week-end, avec une confortable avance.

Enfin, en Ecosse, le Celtic, 1er du classement, et les Rangers, 2es, se sont respectivement imposés face à St. Mirrenet (0-2) et à Heart of Midlothian (3-0), ce mercredi lors de la 32ème journée de Premier League écossaise. Le milieu relayeur camerounais Arnaud Djoum, malgré son activité dans l’entrejeu de Heart of Midlothian, n’a pas pu empêcher la défaite de son club.