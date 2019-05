Championnats européens: Toko Ekambi et Joel Tagueu, buteurs

Jean Pierre Nsamé, Moumi Ngamaleu, Didier Zé Lamkel, Aurélien Chedjou, Franck Ohandza et Christian Bassogog ont également marqué ce week-end, pendant que le jeune Mbé Soh du PSG découvrait la Ligue1.

L’attaquant camerounais de Villareal Karl Toko Ekambi a de nouveau sauvé son club. Face à Eibar samedi, il a inscrit l’unique but de la partie à la 59ème minute. Concrétisant ainsi l’une des multiples occasions qu’ils se sont créées durant ce match. Avec ce nouveau but, Toko Ekambi porte son compteur à 10 réalisations en championnat (18 buts toutes compétitions confondues). Villareal qui occupe le 14ème rang de la Liga, avec 37 points, à une journée de la fin de la saison, est maintenu parmi l’élite espagnole.

En Suisse, où Young Boys de Berne est sacré champion depuis, on jouait ce week-end, les matchs comptant pour la 33ème journée du championnat. Young Boys de Berne a dominé son dauphin Fc Bale, (3-1), avec des buts 100% camerounais, pour le club de la capitale Suisse. Puisque Moumi Ngamaleu est auteur d’un doublé et l’autre but porte la griffe de Jean Pierre Nsamé, suite à une passe décisive de son compatriote. Avec 23 points d’écart entre le premier et le deuxième, il faut dire que Young Boys de Berne a écrasé la Super League cette saison.

Vincent Aboubakar remplaçant

Au Portugal, malgré un doublé de Joel Tagueu, Maritimo s’est incliné ce samedi contre Portinimonense (2-3), dans le cadre de la 33ème journée de championnat. Néanmoins, à une journée de la fin de saison de la Liga Sacres, Maritimo qui est 12ème au classement ne peut plus être relégué. Avec ce doublé, l’international camerounais Joel Tagueu est à huit buts. C’est du banc des remplaçants que Vincent Aboubakar, qui a renoué avec la pelouse la semaine dernière, a vu ses coéquipiers du Fc Porto dominé largement Nacional Funchal (4-0).

En Belgique, où l’on dispute les Play-offs en ce moment, Didier Zé Lamkel a permis à son club de Royal Antwerp d’arracher le point du match nul 1-1 face à Anderlecht, en égalisant à la 48ème minute. Dans le même temps, le Standard de Liège de Fai Collins, absent, a été défait par Gent (2-3). Avec cette nouvelle défaite, le Standard n’a pas réussi à renverser la tendance dans ces Play-offs. En perdant face à Gend, les Rouches engrangent une 4ème défaite d’affilée.

En Chine, l’on jouait la neuvième journée de championnat d’élite de football. A la faveur d’un doublé de Franck Ohandza et un but, Christian Bassogog, Henan Jianye s’est imposé face à Hebei 3-2. A noter que Franck Ohandza est passeur sur le but de Bassogog. Wuhan Zall Fc, de Stéphane Mbia, titulaire en charnière centrale, est allé battre Dalian Aerbin, 2-1.

Aucune pression pour Mbé Soh

En Turquie, Bursaspor a battu Antalyaspor 1-0, grâce à un but d’Aurélien Chedjou, qui revient peu à peu à son meilleur niveau après une longue période d’absence, suite à une blessure. Cette victoire, enregistrée lors de la 32ème journée de Super Lig permet au défenseur camerounais et à ses coéquipiers de s’éloigner de la zone rouge.

Une zone de relégation où est englué Guingamp en Ligue1. Suite à leur série de sept matchs sans victoire (4 nuls, 3 défaites), le club de Felix Eboa Eboa, remplaçant ce dimanche à Rennes est désormais lanterne rouge et ne peut plus se sauver. Tout le contraire d’Angers, malgré sa défaite à domicile face au PSG (1-2). Stéphane Bahoken, le meilleur buteur d’Angers (11 buts) aurait pu trouver le chemin des filets s’il n’était pas tombé sur un excellent Gianluigi Buffon, à la 15ème minute. Il est remplacé à la 82e par Wilfried Kanga.

Côté parisien, Mbé Soh, pour sa première titularisation, le jeune défenseur camerounais de 17 ans n’a pas surjoué et n’a jamais été gagné par la pression. Il a joué simple, bien défendu et a fait preuve d’autorité dans les dernières minutes après l’expulsion de Marquinhos. Pendant le temps additionnel, Neymar a quitté la pelouse, remplacé par l’autre camerounais du PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting.