Championnats européens : Toko Ekambi marque, mais Villareal perd

Buteur et passeur, l’attaquant de Villareal a fait un match plein. André Onana a contribué à la victoire de l’Ajax sur le PSV Eindhoven. Tout comme Arnaud Djoum avec Heart of Midlothian FC face Aberdeen.

Parmi les joueurs camerounais évoluant en Europe, certains ont brillé ce week-end. D’autres beaucoup moins. En Espagne, où l’on disputait la 29ème journée de la Liga, Villarreal a mordu la poussière. Alors que le sous-marin jaune menait 2-0 sur la pelouse du Celta Vigo grâce à Toko-Ekambi (11e) et Alfonso (15e), il a sombré en deuxième période en encaissant trois buts. Ce qui a permis au Celta Viga de revenir à un petit point de sa victime du jour, 17e.

Toko Ekambi avec ce nouveau but porte son compteur à sept réalisations en championnat, son quinzième, toutes compétitions confondues, puisqu’il a déjà marqué cinq buts en Coupe du Roi et trois en Europa Ligue. Dans le même temps, le club d’Allan Nyom Leganes est allé battre Gedafe à domicile (0-2). Le latéral droit camerounais, titulaire en début de partie, a été remplacé par Juanfran à la 79ème mn.

Arnaud Djom, match plein

Au Pays-Bas, l’Ajax relance tout. Vainqueur du PSV Eindhoven (3-1) dimanche, le club d’Amsterdam revient à deux points de son adversaire du jour, actuel leader d’Eredivisie, à sept journées de la fin du championnat néerlandais. Le portier camerounais de l’Ajax André Onana, auteur d’une mauvaise sortie sur l’égalisation à la 58ème minute s’est rattrapé en effectuant quelques belles parades.

En Ecosse, la Premier League était rendue à la 31ème étape. Le club d’Arnaud Djom Heart of Midlothian FC, a dominé Aberdeen FC (2-1). A la fin de partie, le milieu offensif camerounais, qui a disputé l’intégralité du match, a livré les clés de cette rencontre: « Face à notre concurrent direct au classement, nous avons peiné en première mi-temps. Dominés, nous encaissons un but dès la 16ème minute. Lors du deuxième acte, grâce aux consignes du coach, nous sommes mieux organisés et plus entreprenants. Nous nous créons plusieurs occasions. C’est ainsi que nous obtenons un penalty, concrétisé par Sean Clare à la 53ème minute. Puis notre avant-centre Uche Ikepeazu a trouvé la faille à la 77ème pour nous donner la victoire».

Choupo-Moting, le flop

En Ligue 1, le leader PSG a vaincu Toulouse sur ses propres installations 1-0, grâce à l’inévitable Kylian Mbappé. De l’avis de nombreux observateurs, la prestation du camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, titulaire sur le front de l’attaque, constitue un flop. Ce n’est pas cette rencontre de la 30ème journée qui enlèvera le statut de mauvais titulaire mais bon joker du Camerounais, bien au contraire. A l’heure du bilan, son énorme occasion loupée au quart d’heure de jeu pèse forcément et cette erreur n’est pas compensée par grand-chose au cours de la première période. Car si Choupo-Moting tente bien de bouger, il n’est pas du tout dangereux. Plus saignant et pesant après la pause quand il passe côté gauche, il ne change pas pour autant la face du match et sa meilleure action est finalement sa combinaison avec Kehrer sur le but.

Au chapitre des absents, l’angevin Stéphane Bahoken, convalescent, n’était pas du déplacement de son club à Marseille (2-2). Côté phocéen, Clinton Njié était remplaçant. C’est également du banc des remplaçants que Felix Eboa Eboa, l’habituel titulaire en championnat, a regardé ses coéquipiers de Guingamp, se faire battre par Strasbourg en finale de la Coupe de la Ligue, 4-1, au terme d’une séance de tirs au but qu’ils ont nettement dominée.

En Premier League anglaise, Brighton de Gaétan Bong a été dominé à domicile par Southampton (0-1). Le latéral gauche camerounais était remplaçant durant toute la partie. En revanche, le milieu de Fulham Franck Zambo Anguissa a disputé tout le match face à Manchester City (0-2). Enfin, le défenseur central de Liverpool Joël Matip a contribué à la victoire in extremis de son club face à Tottenham (2-1). Liverpool reprend ainsi la première place du classement à Manchester City, qui compte toutefois un match en retard.