Conakry: Le Président égyptien décoré du Grand Cordon de l’Ordre National de Mérite de la République de Guinée

Le Président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, en visite officielle en Guinée, a été décoré, dimanche à Conakry, du Grand Cordon de l’Ordre National de Mérite, la plus haute distinction en République de Guinée.Cette décoration a été remise par le Président guinéen Alpha Condé, lors d’un diner offert en l’honneur du président égyptien.

Lors de cette cérémonie, le Président guinéen a qualifié « d’historique » la visite d’Al-Sissi à Conakry, qui intervient après plus de cinq décennies de la dernière visite d’un président égyptien en Guinée.

Le Président Condé a également évoqué les relations privilégiées nouées depuis l’indépendance de la Guinée entre les deux pays, soulignant à cet égard le rôle essentiel joué par l’Égypte sur le continent africain pour assurer la sécurité, la stabilité et le développement durable de ses peuples, a indiqué le porte-parole officiel de la Présidence égyptienne, Bassam Radi.

De son côté, le Président égyptien a, dans son allocution, souligné l’importance d’invoquer les valeurs et les principes de fraternité et de solidarité africaines « comme moteur principal de nos relations et de nos politiques face aux défis actuels ».

« La réalisation de nos espoirs pour l’avenir de nos deux pays et de notre continent africain exige la poursuite du travail acharné et d’une volonté politique pour renforcer nos relations à tous les niveaux », a-t-il dit.

Auparavant, l’Egypte et la Guinée ont signé de nombreux accords de coopération couvrant les domaines du commerce, de la culture, des médias et des sports.

La cérémonie signature de ces accords a été présidée par le chef d’Etat guinéen, Alpha Condé et son homologue égyptien, qui effectue une tournée dans la région de l’Afrique de l’Ouest qui le mènera après en Côte d’Ivoire et au Sénégal.