Côte d’Ivoire: 57 milliards FCFA pour construire 2 CHR à Aboisso et Adzopé

Deux Centres hospitaliers régionaux (CHR) seront construits et équipés à Aboisso et Adzopé dans le Sud-Est ivoirien pour un coût global de 57 milliards FCFA, a appris APA vendredi de source gouvernementale dans la capitale économique ivoirienne.Selon une note d’information transmise à APA par les services de la primature ivoirienne, le procès-verbal de négociation portant sur ce projet de construction et d’équipement de ces deux CHR a été signé, vendredi, par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobénan Kouassi Adjoumani, représentant son collègue de la Santé et de l’hygiène publique, et le Président Directeur général d’Agentis International, Adil Mesfioui.

Pour Kobénan Kouassi Adjoumani, la signature de ce procès-verbal qui sera suivie du démarrage des travaux, marque la volonté du gouvernement d’offrir aux Ivoiriens des infrastructures de soins de qualité. Le coût total des travaux, a-t-il dit, est évalué à 57 milliards de FCFA et vont durer 16 mois.

Quant à Adil Mesfioui, il s’est réjoui de cette coopération Sud-Sud, qui voit une expertise marocaine accompagner la Côte d’Ivoire pour relever des défis dans le secteur de la santé.

En plus des CHR, Agentis International prévoit la construction de cinq pôles de spécialité dans certains centres existants, notamment à Abengourou (imagerie médicale), à Daoukro et Séguéla (services d’urgence), à Toumodi (traumatologie) et à Bouna un noyau chaud comprenant un laboratoire, un bloc opératoire, un service d’urgence, une maternité et une pédiatrie.