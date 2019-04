Côte d’Ivoire: création d’un Centre des opérations d’urgence de santé publique

La porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, a annoncé mercredi la création d’un Centre des opérations d’urgence de santé publique en vue de prévenir et riposter contre tout type de menaces sur la santé publique, à l’issue d’un Conseil des ministres.« Le Centre des opérations d’urgence de santé publique est un espace de surveillance des maladies et de riposte qui réunit des compétences pluridisciplinaires et multisectorielles, destiné à la coordination de l’information et des ressources » pour gérer les menaces sanitaires, a dit M. Touré.

L’Etat ivoirien, en mettant en place ce dispositif, veut accroître les capacités de détection, de prévention et de riposte face à tout type de menaces en matière de santé publique, a fait savoir M. Sidi Touré.

Il a en outre annoncé la mise sur pied de la plateforme nationale « Une seule santé » qui s’inscrit dans la mise en œuvre du Programme de sécurité sanitaire mondiale (global health security agenda) lancé en 2014 dans le but d’adresser efficacement les menaces inhérentes aux maladies infectieuses.

Placée sous l’autorité du gouvernement, cette plateforme est composée de toutes les structures publiques et privées nationales, des partenaires techniques et financiers et de la société civile, également impliquée dans la gestion des urgences sanitaires.

Selon M. Touré, « cette plateforme a pour objectif d’assurer la protection des populations contre les menaces sanitaires à travers des mesures de prévention, de riposte et d’éradication. Elle est également chargée de coordonner les investigations et les activités » sanitaires.

Le Conseil a aussi adopté un dossier d’investissement pour le financement des priorités du secteur de la santé. L‘Etat de Côte d’Ivoire qui consent des efforts pour adresser les problématiques sanitaires, prévoit environ 1.657 milliards pour la période 2020-2024 afin d’améliorer les indicateurs de la santé.