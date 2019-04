Côte d’Ivoire: des femmes rurales formées à la gestion des revenus

Des femmes rurales du Centre ivoirien ont été formées à la vie associative et à la gestion des revenus, à l’initiative de la Fondation African women initialitives (AWI) dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’appui à l’autonomisation des femmes.Selon une note d’information transmise à APA, jeudi, cette formation en direction de soixante-dix femmes de Diabo, et qui a porté sur plusieurs modules notamment la «vie associative, la gestion des revenus, la comptabilité simplifiée, le leadership et l’entrepreneuriat féminin » a été sanctionnée par une remise d’attestations de fin de formation le samedi dernier à Adiékro à la faveur de la fête de Pâques.

Selon la présidente de la Fondation AWI, Mariam Fadiga Fofana, «la formation est plus efficace s’il existe une perspective de financement des compétences acquises ». Inversement, a-t-elle poursuivi, « l’utilisation de prêts est améliorée lorsque les compétences techniques et de gestion sont renforcées ».

« On peut donc affirmer que si le financement permet de stabiliser les revenus de l’entreprise, les services non financiers peuvent l’aider à accroître en termes de productivité, de revenus et éventuellement d’emplois», a conclu la présidente de la Fondation AWI.

Les femmes représentent 67% de la main-d’œuvre agricole en Côte d’Ivoire où elles assurent 60 à 80% de la production alimentaire.