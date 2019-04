Côte d’Ivoire/Festivités de la pâques : les populations invités à la tempérance sur les plages

Le ministère ivoirien du tourisme et des loisirs a invité les populations ivoiriennes désireuses de fréquenter les plages ou tout autre site du littoral ivoirien pendant les festivités de la pâques, à la prudence, à la tempérance et au civisme, indique un communiqué parvenu vendredi à APA.« Le ministère du tourisme et des loisirs sensibilise l’ensemble des populations désireuses de fréquenter les plages et tout autre site des villes du littoral (Grand-Bassam, Assinie, Jacqueville) à la prudence, à la tempérance, au civisme et au respect des mesures de sécurité et d’hygiène pendant leurs activités de réjouissances durant les festivités de la pâques », indique dans le communiqué Siandou Fofana, le ministre ivoirien du tourisme et des loisirs.

Par ailleurs, il invite l’ensemble des autorités ainsi que les agents de sécurité terrestre et maritime desdites localités à prendre toutes les dispositions utiles afin de contrôler et de canaliser les actions des populations.

« Les fêtes sont des moments de retrouvailles et de partage, ne les transformons pas en des situations de tristesse et de regrets », conseille M. Fofana.

Ces dernières années, plusieurs cas de décès par noyade ont été enregistrés sur les plages pendant les fêtes. En 2016, rappelle-t-on, les autorités policières ivoiriennes ont enregistré 143 décès par noyade sur les plans d’eau du pays.