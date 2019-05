Côte d’Ivoire : Jules Dally élu à la tête de l’interprofession de la filière Hévéa

Le président du Fonds interprofessionnel de Solidarité Hévéa (FISH, une organisation professionnelle de la filière hévéa) Jules Dally, a été élu jeudi à Abidjan à la tête de l’interprofession de la filière hévéa à l’issue d’une Assemblée générale constitutive des producteurs de cette filière, a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Après plusieurs années de crise entre FISH et COP-HEVEA, les deux principales organisations professionnelles agricoles de la filière hévéa (qui regroupent elles-mêmes plusieurs associations d’hévéaculteurs), ont convenu de fumer le calumet de la paix et de se transformer en interprofession, d’où la tenue de cette Assemblée générale constitutive.

« Les deux organisations professionnelles agricoles (OPA), FISH et COP-HEVEA, convaincues de la nécessité de se mettre au service de la défense des intérêts des producteurs, ont décidé de conclure un protocole d’accord le mardi 07 mai 2019 à l’effet de réguler et d’organiser les conditions et modalités opérationnelles », a expliqué auparavant Adi Kouamé Isaac, le président du comité d’organisation, dans une allocution d’ouverture de cette rencontre.

Cette démarche s’inscrit dans la droite ligne des instructions du ministère de l’agriculture et du développement rural qui a toujours prôné l’entente et le consensus entre ces deux organisations, a-t-il ajouté.

La Côte d’Ivoire qui est le premier producteur africain de caoutchouc et le 7è producteur mondial (avec 3% de la production mondiale) entend multiplier sa production d’ici 2025 pour atteindre 2 millions de tonnes.

A terme, il s’agira avec la création de l’interprofession de la filière hévéa de renforcer le segment de la transformation afin de capter la valeur ajoutée et de revaloriser le prix d’achat pour qu’il soit rémunérateur pour le producteur.