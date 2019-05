Côte d’Ivoire: la caravane Solidarité Ramadan du Premier ministre fait escale à Toumodi

La caravane solidarité Ramadan du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a fait escale, samedi, à Toumodi dans le centre du pays où les musulmans ont reçu des dons en vivre et non-vivre, a constaté APA sur place.Depuis le lundi 06 mai dernier, les musulmans de Côte d’Ivoire observent le mois béni de Ramadan qui a vu la révélation du Saint Coran au Prophète de l’Islam, Mohammed (Paix et salut d’Allah sur Lui).

Le Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l’Etat, Amadou Gon Coulibaly ne reste pas en marge de ce 9ème mois lunaire, également accueilli en tant que période de grande générosité, de solidarité et de partage. Depuis quelques jours à la faveur du Ramadan, M. Gon Coulibaly fait des dons aux musulmans à travers le pays.

A l’escale de Toumodi où il a été représenté par son Directeur de cabinet Moctar Toutré, le Premier ministre ivoirien a offert 10 tonnes de riz, 1,5 tonne de sucre et 2,5 tonnes de pâtes alimentaires aux musulmans de cette commune. Selon M. Touré, ce «geste symbolique» du Premier ministre vise à soulager un peu les populations pendant ce mois de Ramadan.

L’émissaire du Premier ministre ivoirien a prétexté de cette circonstance pour lancer un à appel à la cohésion des populations sur l’ensemble du territoire national.

«Je voudrais vous transmettre un message, celui de monsieur le Premier ministre instruit par son excellence Alassane Ouattara, président de la République… A partir d’ici, j’ai été instruit pour lancer un message à l’ensemble de la Côte d’Ivoire afin que main dans la main, en particulier, les chefs de communauté, les chefs religieux, les leaders d’opinion puissent faire en sorte que la paix règne dans notre pays », a exhorté Moctar Touré, estimant que « c’est le vœu » du président Alassane Ouattara.

Cet appel à la cohésion nationale intervient quelques jours après les violences inter-communautaires survenues à Béoumi (Centre ivoirien) faisant neuf morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels.

« Il faut que la population elle-même en prenne conscience, se dise que nous sommes tous des frères et sœurs et que nous devons tous vivre en paix afin que la Côte d’Ivoire puisse se développer dans les meilleures conditions. Je voudrais donc lancer ce message non seulement à Toumodi, mais à l’ensemble des communautés de notre pays au nom du président de la République et de son Premier ministre », a poursuivi M. Touré, appelant à la vigilance des guides religieux et communautaires.

Auparavant, le porte-parole des cadres de Toumodi, Kaba Tidiane Diakité et le président local du Conseil supérieur des imams de Côte d’Ivoire (COSIM), Ibrahim Sylla ont salué ce geste important du Premier ministre avant de formuler des bénédictions pour la paix dans le pays.

«C’est un geste de grande valeur qui vient à point nommé pour le bonheur de toute notre communauté», a indiqué Kaba Tidiane Diakité, exprimant la «profonde gratitude» de la communauté musulmane au donateur (Amadou Gon Coulibaly) et au chef de l’État Alassane Ouattara.

Le jeune du Ramadan est le quatrième pilier de l’Islam durant lequel les musulmans restent à jeun de l’aube jusqu’au coucher du soleil tous les jours pendant 29 ou 30 jours de même qu’ils s’abstiennent d’avoir des rapports sexuels avec leur époux ou épouse dans la journée.

Il constitue aussi une période de grande consommation où de nombreuses publicités de produits autour du Ramadan sont visibles à travers le pays.