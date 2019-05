Côte d’Ivoire: le lancement de l’enquête « Balance des paiements 2018 » prévu jeudi

Le ministère ivoirien de l’Economie et des finances, organise jeudi, en collaboration avec la direction nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), une journée de lancement de l’enquête « Balance des paiements 2018 », indique une note transmise lundi à APA.Cette journée, qui débute à 8 heures (GMT), à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire sise à Abidjan-Plateau, sera marquée par un atelier destiné à l’ensemble des acteurs intervenant directement ou indirectement dans les relations financières entre la Côte d’Ivoire et l’étranger.

La Balance des paiements est un état statistique qui retrace, sous forme comptable, l’ensemble des flux d’actifs réels, financiers et monétaires entre les résidents d’une économie et les non-résidents, au cours d’une période donnée.

L’enquête permettra d’ « évaluer l’insertion de l’économie dans son environnement extérieur, d’identifier l’apparition de déséquilibres et de comprendre comment ces déséquilibres sont financés par le reste du monde », souligne la note.

Cet exercice constitue, en outre, une source contributive à l’élaboration de certains agrégats nationaux et apparaît comme un élément essentiel de la statistique nationale. A travers l’atelier, l’Etat ivoirien et la BCEAO veulent sensibiliser les acteurs concernés par la collecte des données.

L’objectif recherché par cette journée est également d’informer les différents acteurs sur l’importance de l’enquête de la Balance des paiements et de les amener à apporter leur contribution à la réussite de ladite enquête.

Au cours de ce moment, il sera présenté aux différents acteurs le contenu des questionnaires conçus suivant la typologie de l’activité des différents agents économiques. Et ce, en vue de leur donner des explications sur la manière de les renseigner convenablement.

Il est par ailleurs prévu la présentation et l’explication de la notice technique à l’intention des déclarants, ce qui devrait permettre d’identifier les difficultés éventuelles rencontrées par les structures faisant l’objet d’enquête et de trouver les solutions idoines.

Dans chaque Etat membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), un Comité de Balance des Paiements notamment présidé par le ministre en charge des Finances ou son représentant est mis en place.

Ce comité a pour missions de rechercher les méthodes propres à améliorer la collecte des données nécessaires à l’établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale, d’arrêter périodiquement, de valider et de publier les statistiques sur la balance des paiements.

L’enquête implique les autorités institutionnelles, administratives et monétaires, les intermédiaires financiers, les organisations professionnelles et les acteurs du secteur privé, ainsi que les partenaires au développement, les représentations des organisations internationales et des ONG internationales.

En Côte d’Ivoire, le Comité de la Balance des paiements est présidé par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et le secrétariat technique. Il est assuré par la direction nationale de la BCEAO.