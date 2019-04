Côte d’Ivoire: «On a expulsé» Kémi Séba « qui a osé brûler le FCFA, ce que je ne peux pas accepter» (Ouattara)

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a expliqué samedi à Abidjan l’expulsion en mars de l’activiste politique et essayiste franco-béninois Kémi Séba de son pays, insinuant qu’il ne peut pas accepter qu’on brûle le Franc CFA, lors du Forum Mo Ibrahim 2019.« On n’a jamais expulsé des nationaux des pays voisins (en Côte d’Ivoire), on en a expulsé un seul qui a osé brûler le Franc CFA, ce que je ne peux pas accepter », a dit M. Ouattara en allusion à Kémi Séba, expulsé en mars d’Abidjan vers le Bénin.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Kémi Séba, a indiqué avoir été expulsé parce que le pouvoir refuse la tenue d’une conférence contre le néocolonialisme français, ajoutant que son proche collaborateur, Henri Djehuty, lui, a été relâché après un interrogatoire.

M. Ouattara s’exprimait lors d’un panel sur la problématique de la migration africaine et l’emploi, le thème principal de l’édition 2019 du Forum Mo Ibrahim qui se déroule du 5 au 7 avril à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.