Côte d’Ivoire : plafonnement du prix des équipements de réception de la TNT

Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi un décret portant plafonnement du prix des équipements de réception de la Télévision numérique terrestre ( TNT) dont la mise en place devra être effective dans tout le pays en juin 2020, a appris APA de source officielle.L’annonce a été faite par Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel d’Abidjan.

« En cohérence avec l’ordonnance portant exonération des droits de douanes et de TVA, ce décret fixe les montants au-dessus desquels les kits de réception ne peuvent être vendus aux populations. Ainsi le prix plafond du décodeur MPEG-4, DVB-T 2 est fixé à 10.000 FCFA et le prix plafond de l’antenne UHF fixé à 6000 FCFA », a indiqué M. Touré qui est également le ministre de la communication et des médias.

« Nous sommes convaincus que le marché régulant, le décodeur et l’antenne pourraient se retrouver sur le marché beaucoup moins chers que ces prix», a-t-il indiqué, soulignant que la Côte d’Ivoire a opté pour le principe de la libre commercialisation de ces kits de la TNT à condition de respecter un certains nombre de caractéristiques.

La semaine dernière, le gouvernement ivoirien a adopté à l’issue du Conseil des ministres, un texte portant exonération des droits de douane et de taxe sur ces équipements de la TNT. La Télévision numérique terrestre ( TNT), rappelle-t-on, a été officiellement lancée en Côte d’Ivoire le 8 février dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.