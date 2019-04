Côte d’Ivoire: signature d’un accord entre le Trésor public et l’INHP pour réaliser un audit d’hygiène

La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) et l’Institut national d’hygiène publique ( INHP) ont conclu mardi à Abidjan un protocole d’accord portant sur la formation des agents et la réalisation d’un audit d’hygiène au Trésor public, rapporte une note d’information de cette régie financière transmise jeudi à APA.« Le présent protocole d’accord a pour objet d’accompagner le comité d’hygiène de la DGTCP à travers la formation des agents du Trésor public et la réalisation d’un audit du dispositif actuel d’hygiène… En retour, le Trésor public s’engage à mettre à la disposition de l’INHP, la liste de ces services en vue d’en engager un échantillon représentatif devant faire l’objet d’audit», explique la note.

Selon Arthur Ahoussi, le directeur général adjoint du Trésor public, « la problématique de l’hygiène dans nos services constitue un chantier capital dans le cadre de la certification globale de notre institution ».

Poursuivant, il a soutenu que l’amélioration de l’environnement et du cadre de travail constitue l’un des projets majeurs inscrit dans le plan stratégique de développement (PSD) 2016-2020 du Trésor public.

Pour sa part, le professeur Benié Bi Vroh Joseph, le directeur général adjoint de l’INHP « s’est réjoui de ce protocole d’accord qui constitue selon lui, un cas pratique entre deux services publics, déterminés à garantir un environnement hygiénique et sécuritaire aux travailleurs ».

Le Comité d’hygiène du Trésor public, rappelle-t-on, a été installé le 25 octobre 2018 avec deux grandes actions prioritaires sur sa feuille de route. Notamment, l’élaboration d’une politique d’hygiène et la signature du présent protocole d’accord avec l’INHP.