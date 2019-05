Côte d’Ivoire: un ministre et ses agents financent le planting de 2.100 arbres dans un lycée

Le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain Richard Donwahi, a lancé vendredi le planting de 2.100 arbres au Lycée Mamie Houphouët Fetai de Bingerville, à l’Est d’Abidjan, financé par lui et ses agents, devant couvrir 3,4 hectares (ha).« Quand le lycée Mamie Fetai de Bingerville nous a demandé de l’appuyer pour cette opération, nous avons décidé nous-mêmes au niveau des Eaux et forêts de financer cette opération, pas au niveau de l’institution, mais chacun d’entre nous a cotisé à commencer par moi-même », a dit M. Donwahi.

« Nous avons décidé de financer cette opération pour donner l’exemple et pour montrer que nous sommes nous-mêmes conscients de ce que nous devons être les acteurs du reboisement et de la protection de nos forêts », a-t-il ajouté, dans un discours.

Cette opération de planting d’arbres s’inscrit d’ailleurs dans un projet dénommé « Une école, 5 hectares d’arbres » qui devrait coûter à terme « un peu plus de 8 milliards Fcfa sur tout le territoire national », a-t-il poursuivi.

Pour réussir sa mission de reboisement et de protection de la forêt, le ministère ivoirien des Eaux et forêts recherche les financements auprès de ses partenaires. M. Donwahi a invité les entreprises et les Ivoiriens à s’impliquer dans ce programme pour empêcher la destruction du couvert forestier.

Le projet « une école 5 ha » vise notamment à « faire en sorte que les élèves et les Ivoiriens dès leur jeune âge soient sensibilisés à la protection de la forêt et au respect de l’environnement », a précisé M. Donwahi.

« Il faut sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement, nous avons détruit 80% de nos forêts ici en Côte d’Ivoire, je dois dire que c’est non seulement alarmant, mais c’est effrayant » pour l’écosystème et l’agriculture, a affirmé le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain Donwahi.

Cette opération devrait permettre de créer dans l’enceinte du lycée un arboretum qui portera le nom de l’éminent botaniste ivoirien Aké Assi d’un demi hectare comprenant 93 espèces d’arbres. Ensuite plusieurs essences devraient être plantées pour abriter des points d’ombrage dans l’établissement.

Pour lutter contre l’exploitation abusive des forêts, le ministère des Eaux et forêts a mis en place une brigade de protection et de sécurisation de la forêt qui a commencé ses activités en février. Ce qui a permis l’arrestation de plusieurs trafiquants.

Le tribunal de Bondoukou (Est) a condamné jeudi deux trafiquants de bois de vène à deux ans de prison ferme et 5 millions de F CFA d’amende solidaire. Début avril, deux containers de bois de vêne représentant l’équivalent de 200 arbres avaient été saisis à Anougblé-Kouadiokro, à 45 Km de Didievi, dans le Centre du pays.

Du 23 au 28 avril 2019, sept containers de bois de vène ont été saisis, sept containers de débités de bois frais, une remorque de bois de teck intercepté et trois sites d’orpaillage clandestin démantelés, puis 4.571 madriers, 7.233 planches et 422 chevrons saisis, équivalant à 1.376 arbres abattus (325 ha).

Avec la mise en place de la briarde de sécurité forestière, « la tendance du trafic illicite « est en train de s’abaisser » sur l’ensemble du territoire ivoirien, s’est félicité le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain Richard Donwahi.