Coupe nationale : l’Asec Mimosas et FC San-Pedro en quarts, ça cale pour la Soa et l’Africa

Les huitièmes de finale de la 56è édition de la Coupe nationale de football jouées mercredi et jeudi ont fait de grosses victimes dont le leader de la Ligue 1, la Soa et l’Africa Sports quand l’Asec Mimosas et Fc San-Pedro marchent au super en validant leur ticket pour les quarts de finale.Grâce à un triplé de Bagaté Salif (22è, 35è et 54è), un doublé de Badié Gbagnon (88è et 90è+3) et une réalisation de Tapsoba Abdoul (45è), l’Asec a pulvérisé, jeudi en nocturne au stade Robert Champroux, le Stella Club d’Adjamé, évoluant en Ligue2 (6-1). Le club d’Adjamé ayant sauvé l’honneur par Gaslahoux Eric (86è).

La Société Omnisports des Armées (Soa), leader de la Ligue 1 à trois journées d’un premier sacre national, a été désarmée par le Stade d’Abidjan (0-3). Pour les Stadistes, finalistes malheureux de la dernière édition et pensionnaires de la Ligue 2, l’aventure se poursuit.

A la veille, le Racing club d’Abidjan (3è de Ligue 1) a sorti l’Africa Sports (1-0) quand FC San-Pedro, le dauphin de la Soa, atomisait le Sporting Club de Gagnoa (5-0) dans le derby des clubs de Ligue 1.

Tous les résultats des 1/8è de finale, avec en gras, les clubs qualifiés pour les ¼ de finale.

Stade d’Abidjan-Soa: 3-0

Africa-Racing Club: 0-1

Asec-Stella: 6-1

Gagnoa- Fc San Pedro: 0-5

Shadrac- Co Korhogo: 2-1

Afad-Wac: 2-0

Lys Sassandra-N’zi FC: 5-2 (après tirs au but; temps réglementaire: 1-1)

As Tanda-Séwé San-Pedro : 3-4 après tirs au but; temps réglementaire: 0-0)