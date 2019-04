Crise anglophone : Atanga Nji défend le bilan du plan d’urgence humanitaire

Le ministre de l’Administration territoriale a justifié l’utilisation d’un fonds de plusieurs milliards destinés aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Plus de 75 000 familles ont bénéficié du Plan d’assistance humanitaire d’urgence. Le ministre de l’Administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga Nji l’a rappelé ce 4 mars à Yaoundé au cours d’un point de presse.

Le ministre a également rappelé que plus d’un milliard a été levé à l’intérieur du pays, et plus d’un milliard apporté par le gouvernement chinois à titre de don au peuple camerounais.

Paul Atanga Nji a par ailleurs justifié que les fonds destinés à ce plan sont logés dans un compte spécial du Trésor public.

Le 14 mars dernier, le ministre avait déjà annoncé ces chiffres, lors d’une réunion des partenaires au développement du Cameroun, parmi lesquels des représentants des organismes du Système des Nations unies.

Ce point de presse intervient alors que dans l’opinion, des interrogations ne cessent de fuser sur l’utilisation faite des fonds levés pour le plan d’assistance humanitaire d’urgence, dont le ministre Paul Atanga Nji a été nommé coordonnateur national en juillet 2018. Un plan estimé lors de sa création à 12 milliards FCFA.