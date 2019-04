Crise anglophone: des séparatistes s’en prennent à Kah Walla

Ils lui reprochent de défendre le fédéralisme et de faire le jeu du pouvoir de Yaoundé.

Kah Walla, présidente nationale du Cameroon People’s Party (CPP) a été prise à partie après des déclarations sur la crise anglophone.

Alors qu’elle faisait une présentation sur le sujet à l’Institut des études africaines de l’Université George Washington aux États-Unis, Kah Walla a déclaré: «personnellement, je crois en l’autonomie régionale ou ce que certains appellent la fédération. Cependant, je crois aussi que toutes les opinions différentes ont le droit d’exister et d’être exprimées. Nous ne pouvons pas construire le changement si nous intimidons et si nous sommes violents avec ceux qui ont une opinion différente de la nôtre ».

Une position réaffirmée sur ses différentes plateformes sociales, où elle a ajouté: «je suis fermement et ouvertement en désaccord avec le maintien du statu quo d’un État unitaire. Je suis aussi fermement et ouvertement en désaccord avec la stratégie d’un combat armé et affirme clairement depuis 2016 que cette stratégie mettra en danger la vie des anglophones et ne contribuera guère à faire progresser leurs droits».

Ces déclarations ont suscité une vive indignation des tenants de la ligne indépendantiste, au sein de la communauté anglophone, qui accusent la présidente du CPP de «trahison».

Certains dans des réactions outrées et virulentes, ont accusé cette candidate malheureuse à l’élection présidentielle de 2011 d’avoir été achetée par le pouvoir de Yaoundé. D’autres encore l’ont défié de se rendre dans les régions anglophones, dont elle est du reste originaire.