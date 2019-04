Crise anglophone : Kinggsley Azeh, le petit frère de Fru Ndi, reste en captivité

L’infortuné a été capturé le 19 avril dernier alors qu’il se trouvait dans un ranch de son frère aîné, Joh Fru Ndi.

L’on est sans nouvelles de Kingsley Azeh Ndi, le petit frère de John Fru Ndi, enlevé le 19 avril 2019 dans la localité de Bafut (département de la Mezam, région du Nord-Ouest).

Kingsley Azeh Ndi a été enlevé dans un ranch appartenant au chairman du Social Democratic Front, l’un des partis de l’opposition à avoir pris des positions fermes contre le gouvernement dans le cadre de la crise anglophone. Il s’y était rendu pour récupérer le bétail que des séparatistes présumés avaient ravi et en échange duquel ils réclamaient la somme de 200 000 Francs CFA.

Les ravisseurs ont également capturé deux employés du ranch. Ils demandent une rançon de 6 millions de francs CFA en échange de leur libération.

John Fru Ndi et des membres de sa famille ont souvent été pris pour cible dans les violences qui secouent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis près de trois ans. Sa sœur Christy Akum avait été enlevée le 16 octobre 2018 avant d’être relâchée cinq jours plus tard. Les auteurs de cette prise d’otage avaient également incendié le domicile de John Fru Ndi à Ntakariton.