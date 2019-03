Crise anglophone : la communauté internationale prête à assister le Cameroun

Le Royaume uni appelle le gouvernement camerounais à accepter l’assistance et la coopération internationale dans la résolution de la crise anglophone.

Le Royaume uni devant les Nations unies appelle le Cameroun à protéger les droits de l’Homme dans les régions anglophones. La conglomération – s‘exprimant au nom de 38 pays à la 40e session du conseil des droits de l’Homme de l’Onu de février– a appelé les autorités camerounaises à accepter l’aide de la communauté internationale.

L’assistance en question, apprend-on, consiste en une enquête approfondie sur tous les abus et violations commis dans le cadre des conflits en cours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, en lien avec les revendications sécessionnistes.

« Cela inclut l’offre du Haut-commissariat aux droits de l’Homme de mener une mission d’évaluation urgente dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de prendre part à toute initiative régionale future visant à trouver le chemin de la paix et de la réconciliation », a déclaré la représentation du Royaume uni.

Ce n’est pas la première fois qu’une autorisation d’enquêter sur les évènements en cours dans la zone anglophone est demandée. Le Haut-commissariat des Naions unies pour les droits de l’Homme avait saisi le Cameroun plusieurs fois sur la question. Aucune réponse favorable n’avait été accordée et les agents de l’Onu avaient été empêchés d’accéder aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Le Royaume uni encourage par ailleurs à la tenue d’un dialogue inclusif sur « les causes profondes de la crise » anglophone. Pour que cela réussisse, le Royaume invite le gouvernement à créer un climat de « confiance » en veillant à la « libération rapide et au procès équitable des détenus politiques » ainsi qu’en veillant à un « dialogue constructif avec toutes les couches sociales ».