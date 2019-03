Crise anglophone : la situation est sous contrôle [gouvernement]

Le ministre de la Communication répond à l’Union européenne, qui a fait part de ses inquiétudes sur la situation politique et sécuritaire au Cameroun.

Une fois de plus, René Emmanuel Sadi monte au créneau. Cette fois, le ministre de la Communication du Cameroun donne la réplique à Frederica Mogherini, la chef de la diplomatie de l’Union européenne. Cette dernière, dans une sortie le 05 mars, faisait part de la préoccupation de l’Union sur la détention de Maurice Kamto et de la situation sécuritaire dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest en ce qui concerne la crise anglophone.

« […] la situation dans les deux régions est sous contrôle et les perspectives d’un retour à la normale se font chaque jour plus propices » rétorque René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, dans un communiqué du 11 mars.

Lire aussi :: Cameroun-Maurice Kamto : l’Union européenne dénonce des « procédures disproportionnées »

Pour le ministre, le gouvernement, « reste déterminé à ramener la paix et à recréer les conditions de vie normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par toutes les vois idoines ».

Il en profite pour en appeler à « une bonne compréhension de la situation par tous, et à la coopération des partenaires de l’Union européenne en vue d’un appui judicieux et multiforme » sur le dossier.

Sur le cas Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), un parti d’opposition, le porte-parole du gouvernement rappelle que son arrestation est conforme aux lois et règlements du Cameroun.

Aussi justifie-t-il le caractère « pertinent pour la compétence du Tribunal militaire qui réside dans la nature de l’infraction commise et non pas seulement dans la qualité de la personne poursuivie ». Également épinglé sur le discours tribaliste qui s’étend, le gouvernement dit combattre le « sans réserve ».