Crise anglophone : le Canada débloque 2 milliards FCFA

L’enveloppe est destinée à soutenir les efforts humanitaires dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun.

Leslie Norton, la sous-ministre adjointe pour l’Afrique subsaharienne des Affaires mondiales du Canada, était en visite du 9 au 12 avril au Cameroun.

Durant cette visite, le haut diplomate canadien a échangé avec les autorités camerounaises, notamment le Premier ministre Joseph Dion Ngute, à qui elle a fait part de « les préoccupations du Canada quant à la violence qui perdure dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et son impact sur les populations ».

Le Canada a ainsi décidé de débloquer, un » engagement du Canada totalisant 6,65 millions de dollars canadiens (plus de 2 milliards FCFA) en aide humanitaire au Cameroun pour l’année 2019 », a fait savoir le Haut-commissariat du Canada au Cameroun.

Cette représentation diplomatique précise « qu’en plus que d’une assistance aux personnes les plus vulnérables, notamment dans les régions de l’Extrême-Nord et de l’Est, ce financement contribuera à répondre aux besoins urgents des populations touchées par le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, incluant les besoins spécifiques des femmes et des filles ».

Par ailleurs, la sous-secrétaire Leslie Norton a exprimé ses préoccupations « sur la situation actuelle des droits civils et politiques au Cameroun. Ces préoccupations étaient accompagnées du souhait du Canada d’être un ami et un partenaire du peuple camerounais sur le chemin du dialogue, de la paix durable et du développement économique et social pour tous ».