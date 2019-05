Crise anglophone : le Conseil de sécurité de l’Onu va examiner la situation humanitaire

A l’initiative des Etats-unis, les membres de cette instance des Nations unies vont se réunir, le 13 mai à New York, sur le Cameroun.

La réunion du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations-Unies (Onu) ne devrait pas aboutir sur une condamnation ou une déclaration, informe l’Agence France presse (Afp). Cette réunion de l’Onu sur la « situation humanitaire » est d’ailleurs une rencontre « informelle avec la possibilité d’intervenants extérieurs ».

Pour autant, c’est la première fois que le Conseil de sécurité de l’Onu se penche sur la situation sociopolitique au Cameroun.

« Cela fait longtemps que le Conseil de sécurité devrait s’intéresser à ce qui se passe au Cameroun, où nous voyons une crise humanitaire dévastatrice », a souligné la mission américaine à l’Onu, citée par l’Afp.

En avril dernier, Human Rights Watch avait déjà demandé aux membres de ce Conseil d’examiner la situation dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun. De son coté, dans un rapport rendu public le 02 mai dernier, le Think Tank International Crisis Group compte déjà plus de 1800 morts en 20 mois de conflit entre armée et séparatistes.

D’après le magazine Jeune Afrique, plusieurs partenaires du Cameroun se sont toujours opposés à une saisine du dossier de la crise anglophone par le Conseil de sécurité de l’Onu.

L’Union africaine estime qu’il s’agit de politique intérieur du Cameroun et a proposé ses bons offices. La France quant à elle a souvent refréner les ardeurs à l’international de ceux qui demandaient une réponse plus ferme au pouvoir de Yaoundé, afin de l’amener à ouvrir le dialogue

« Nous espérons que cette réunion permettra d’encourager une réponse régionale et internationale plus robuste (…) afin d’éviter une dégradation de la situation plus importante », déclare la source américaine citée supra