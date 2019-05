Les financements viennent en assistance aux communautés d’accueil et aux réfugiés.

Le 13 mai aux Nations-Unies, le représentant américain à la rencontre sur la situation humanitaire née de la crise anglophone a révélé que depuis 2018, les États-Unis ont versé au Cameroun plus de 48 milliards FCFA d’assistance humanitaire.

L’ambassadeur américain Cherith Norman Chalet a expliqué que cette aide a été versée aux communautés d’accueil, aux Personnes déplacées internes et aux réfugiés. « Cette aide est essentielle pour sauver des vies, mais elle ne peut être efficace que si nous avons accès aux populations vulnérables », a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont souhaité au cours de cette rencontre « une prise de conscience accrue et une visibilité accrue de la détérioration de la situation humanitaire au Cameroun, ainsi que l’ouverture immédiate d’un espace humanitaire et la fourniture d’un accès sans entrave du personnel humanitaire aux parties au conflit ».

L’International Crisis Group estime à 200 000 le nombre de réfugiés provoqués par la guerre civile en cours dans les régions du Nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les affrontements entre l’armée et les milices séparatistes ont déjà fait plus de 1800 morts en 20 mois estime Crisis Group.