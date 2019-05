Début du jeûne de Ramadan: les musulmans de Côte d’Ivoire scrutent le ciel, dimanche soir

Les musulmans de Côte d’Ivoire scrutent le ciel, dimanche soir, à la recherche du croissant lunaire pour le début du jeûne du mois de Ramadan, le troisième pilier de l’Islam.Dans un communiqué conjoint, le Conseil supérieur des Imams en Côte d’Ivoire (COSIM) et le Conseil des Imams sunnites de Côte d’Ivoire (CODIS), « informent toute la communauté musulmane que ce dimanche 05 Mai 2019 correspond au 29è jour du mois de Cha’abane 1440 Hégire ».

Par conséquent, ajoute le texte, « les Imams invitent les fidèles à l’observation du croissant lunaire ce dimanche dès 18h». En cas d’observation, le jeûne du mois de Ramadan débutera le lundi 06 mai 2019, au cas contraire, les fidèles musulmans de Côte d’Ivoire jeûneront à partir de mardi.

Depuis quelques années, le clergé musulman ivoirien a décidé de respecter les préceptes de l’Islam en la matière, en observant le croissant lunaire à l’œil nu le 29è jour de Cha’abane (dernier mois lunaire avant celui de Ramadan) qui est la nuit du doute pour fixer le début du mois de Ramadan. Sinon le jeûne commence le lendemain du 30è jour de Cha’abane.

Le jeune du Ramadan est le quatrième pilier de l’Islam durant lequel les musulmans restent à jeun de l’aube jusqu’au coucher du soleil tous les jours pendant 29 ou 30 jours de même qu’ils s’abstiennent d’avoir des rapports sexuels avec leur époux ou épouse dans la journée.

Ce mois « béni » de l’Islam qui a vu la révélation du Saint Coran au Prophète Mohammed (Paix et salut d’Allah sur Lui) et 9ème mois lunaire est également accueilli en tant que période de grande générosité, de solidarité et de partage.

Il constitue aussi une période de grande consommation où de nombreuses publicités de produits autour du Ramadan sont visibles à travers le pays.