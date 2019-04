Décès du Dr Richard Mouzoko en Rdc: l’Oms Cameroun ouvre un livre de condoléances

L’épidémiologiste camerounais Mouzoko Kiboung Richard Valery, 41 ans, a été tué le 19 avril au cours d’une attaque armée.

Un livre de condoléances est ouvert à la représentation de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) au Cameroun suite au décès de Mouzoko Kiboung Richard Valery. Du nom du médecin camerounais tué à Butembo, en République démocratique du Congo (Rdc), le 19 avril dernier.

Le Dr Mouzoko Kiboung Richard Valery avait été envoyé en Rdc en février dernier pour lutter contre la fièvre Ebola. Il était en pleine séance de travail à l’Hôpital universitaire de Butembo lorsque des hommes armés non identifiés ont fait irruption et l’ont abattu.

Les meurtriers ont pris la fuite après avoir blessé deux autres personnes.

«Moi-même et toute l’Oms sommes profondément attristés par la perte de notre collègue et frère, le Dr Mouzoko. Il s’est mis en première ligne pour sauver les vies en République démocratique du Congo», a déclaré le directeur général de l’Oms, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à la suite du drame le 19 avril. «Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses amis dans cette période très difficile», a-t-il ajouté.