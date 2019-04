Dépit et colère devant Westminster le jour où le Brexit était censé avoir lieu

« On a voté pour partir »: des milliers de manifestants étaient rassemblés vendredi devant le Parlement britannique pour exiger la mise en œuvre du Brexit, en ce jour où le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne.

« Qu’est-ce qu’on veut? Le Brexit. Quand? Maintenant », scandaient les militants eurosceptiques, agitant des drapeaux du Royaume-Uni et criant « Honte sur vous » à l’intention des députés.

Ceux-ci ont rejeté pour la troisième fois vendredi l’accord de divorce négocié par Theresa May avec l’UE, laissant dans le pays dans le flou quant à son avenir: longue prolongation, sortie sans accord?

Pour les manifestants, réunis à l’appel du mouvement Leave means Leave (« Partir c’est partir »), l’important c’est de partir de l’UE, quitte à le faire sans accord.

« Pas d’accord, pas de problème », « Bye Bye l’UE », proclamaient ainsi certains panneaux, tandis que des militants réclamaient vigoureusement « un Brexit dur » et « maintenant ».

« On aurait dû partir (de l’UE) aujourd’hui », regrette Will Smallwood, 70 ans, de Chichester. Mais les députés « font n’importe quoi », déclare-t-il à l’AFP.

Il y a deux ans jour pour jour, la Première ministre Theresa May activait l’article 50 du Traité de Lisbonne, enclenchant officiellement le processus pour quitter le club européen qui devait aboutir le 29 mars 2019 à 23H00, heure britannique. Imprudemment, elle a répété au fil de ses discours que le pays quitterait l’UE à cette date.

Mais faute d’avoir réussi à convaincre les élus d’adopter son accord, elle a dû demander à l’UE de repousser la date du divorce, qui interviendra au plus tôt le 12 avril.

– Partisans du « Frexit » –

Près de trois ans après le référendum de juin 2016, qui avait vu la victoire du camp du Leave à 52%, le chaos règne au Parlement et l’amertume domine parmi la population, tant du côté des eurosceptiques, frustrés de ne pas voir leur pays quitter l’UE, que des europhiles qui voudraient voir le Royaume-Uni revenir sur sa décision.

Parmi ces derniers, le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a inauguré un bus qui sillonnera la capitale pour informer les citoyens européens des procédures à effectuer pour rester au Royaume-Uni après le Brexit.

De l’autre côté de l’échiquier politique, des militants pro-Brexit ont achevé la dernière étape d’une longue marche d’environ 450 kilomètres depuis le nord-est de l’Angleterre pour rejoindre Londres. Portant l’Union Jack comme une cape sur les épaules, ils ont défilé, certains avec chaussures et bâtons de marche et d’autres sur leur 31, en costume ou hauts de forme.

Des hauts-parleurs s’échappait la chanson « I want to break free » (« Je veux me libérer ») du groupe Queen.

Si le Royaume-Uni était sorti de l’Union européenne vendredi comme prévu, Jan Bowman aurait fait un « feu d’artifice ». A la place, cette artiste de 63 ans défile vers Westminster en tenant une énorme banderole « Respectez notre vote », qu’elle a peinte elle-même. Elle accuse les députés d’avoir « trahi le vote populaire ».

Les deux mouvements politiques français partisans d’un départ de la France de l’Union européenne (Frexit), les Patriotes et l’UPR, étaient aussi à Londres vendredi.

– Prier pour la nation –

Dans la soirée, des « fêtes de départ » sur le thème du Brexit sont prévues.

Le Working Men’s Club de Bethnal Green, à Londres, promet ainsi une « soirée apocalyptique ».

« Donc faites votre demande de visa (achetez un billet) ou vous risquez d’être rejeté par les douanes – il est temps de faire la fête comme si c’était la fin du monde parce que, soyons honnête, c’est ce qui pourrait arriver », préviennent les organisateurs.

Plus sobre, l’Eglise anglicane appelle les Britanniques à s’en remettre à Dieu pour le salut du pays et organise lors du week-end des temps de prière et de partage. Parmi les textes suggérés par l’Eglise, une prière pour le Royaume-Uni qui demande « d’unir notre nation et de guider nos dirigeants », ou une autre destinée aux dirigeants de l’Union européenne afin « qu’ils puissent diriger avec sagesse et perspicacité ».