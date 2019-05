Des émissaires de Bédié reçus en audience par Gbagbo à Bruxelles

Une délégation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) mandatée par le président Henri Konan Bédié et conduite par son Secrétaire exécutif en chef, Pr Maurice Kakou Guikahué a été reçue, mardi, en audience par Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), ex-président ivoirien à Bruxelles, rapporte un communiqué de ce parti, transmis à APA.Selon cette source, les émissaires du président du PDCI, ont indiqué à Laurent Gbagbo que leur mandant et son parti « se sont réjouis de son acquittement et souhaitent, ardemment, son retour en Côte d’Ivoire afin qu’il participe activement au processus de réconciliation nationale».

Après analyse de la situation socio-politique du pays, « les deux parties ont constaté qu’il était fondamental d’œuvrer ensemble pour le retour d’une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire »ajoute le communiqué signé par Assou Adou, Secrétaire général du FPI et Pr Maurice Kakou Guikahué.

« Elles ont, également, affirmé leur détermination pour la préservation des acquis démocratiques en Côte d’Ivoire, en vue de sauvegarder l’autonomie des partis politiques et la non-ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de ceux-ci », précise le texte.

Laurent Gbagbo, poursuit le communiqué, a instruit Pr Maurice Guikahué de « présenter ses condoléances à son excellence Henri Konan Bédié et à son parti, ses condoléances pour le décès de M. Maurice Séri Gnoléba, ancien président du Conseil économique et social, son ainé ».

Sensible à la visite de la délégation du PDCI, M. Gbagbo a chargé celle-ci de transmettre au président Bédié « ses salutations fraternelles et ses vifs remerciements », conclut le communiqué.

Outre Pr Maurice Kakou Guikahué, la délégation du PDCI comprenait N’dri Kouadio Pierre Narcisse, Directeur de Cabinet du Président du PDCI-RDA, Mme Zongo Djénebou, Directrice de Communication du PDCI-RDA et Conseillère du Président Bédié et Me Blessy Chrysostome, Coordonnateur de la veille juridique du PDCI-RDA.

Depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo, président-fondateur du Front populaire ivoirien, reçoit des visites de personnalités politiques ivoiriennes à Bruxelles.