Des leaders de la société civile ivoirienne décortiquent les objectifs de développement durable

Deux consultations nationales de la société civile en Côte d’Ivoire, sur six Objectifs de développement durable (ODD) en prélude au Rapport National Volontaire (RNV) 2019, seront organisées à partir de vendredi prochain à Abidjan et Bouaké (centre ivoirien), a appris, mercredi, APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.Cette information a été révélée à la presse par la Présidente de l’Initiative de la Société civile pour les objectifs de développement durable en Côte d’Ivoire-(ISCC-ODD-CI), Rachel Gogoua.

Selon Mme Gogoua , « ces consultations nationales qui se dérouleront à Abidjan (26 et 27 avril) et Bouaké (30 avril au 1er mai) réuniront une soixantaine d’ONG afin de recueillir leurs avis ».

« Ces deux ateliers éclatés témoignent de notre volonté à donner un caractère inclusif au processus, car le slogan de l’Agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable est de ne laisser personne de côté», a-t-elle ajouté précisant qu’il est également prévu « un atelier de capitalisation des expériences innovantes ».

Poursuivant, Rachel Gogoua a fait remarquer qu’à « l’issue de ces consultations, une synthèse sera faite pour être reversée au gouvernement afin d’alimenter les messages clés mais aussi le Rapport National Volontaire (RNV) ».

Ces 9 ODD sont : 4 (éducation de qualité), 8 (travail décent et croissance économique), 10 (Industrie-innovation et infrastructure) , 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 16 (paix, justice et institution efficaces) et 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs).

L’ISCC-ODD-CI en tant que société civile se mobilise à travers ce projet pour prendre sa place dans la préparation de l’Examen Volontaire National de la Côte d’Ivoire en prélude au Forum Politique de Haut Niveau qui se tiendra en juillet 2019 à New York aux Etats Unis.

Lesdites consultations sont appuyées par le Civil Society for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS) avec la participation de deux experts pour faciliter son déroulement.

Les 17 Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 promus par les Nations Unies visent à assurer entre autres la paix et la prospérité pour les peuples et la planète.