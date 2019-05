Disparition de bois exotique : de hauts fonctionnaires gabonais suspendus

Plusieurs hauts responsables des Eaux et Forêts et des Douanes du Gabon ont été suspendus de leurs fonctions, suite à la disparition, depuis la semaine dernière au port d’Owendo, de 353 conteneurs de bois exotique, a annoncé la ministre de l’Enseignement professionnel.Selon Nanette Longa Makinda qui s’exprimait jeudi soir à la télévision nationale, son collègue de la Justice a sur instruction du Premier ministre, immédiatement ordonné au procureur de la République de diligenter une enquête policière afin de retrouver les conteneurs et d’établir les responsabilités sur cette affaire.

« Les investigations policières et judiciaires ont relevé à ce jour de graves et inadmissibles disfonctionnements ainsi que des complicités actives et passives intolérables tant dans les administrations des Eaux et Forêts et des Douanes qu’au niveau des Opérateurs Économiques de la filière bois », a déploré Nanette Longa Makinda, par ailleurs porte-parole du gouvernement.

En attendant les conclusions définitives de l’enquête, les agents des administrations de Douanes et des Eaux et Forêts dont la responsabilité semble avérée, sont suspendus à titre conservatoire de leurs fonctions et responsabilités.

Il s’agit de Lin-François Madjoupa, Directeur de cabinet du ministre des Forêts et de l’environnement chargé du plan climat, de Serge Rufin Okana, Secrétaire général du ministère des Forêts, de Lucrèce Badjina, Directeur général de la Forêt, de Ginette Ngombe Mikiela, Directeur général des Industries, du Commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers, d’Eurol Luce Mapaha, Chef de brigade de contrôle d’Owendo, de Gislain Makita Indzando, agent à la brigade de contrôle d’Owendo et de Grass Carine Okani, agent à la brigade contrôle d’Owendo.

Certains agents des Douanes et du ministère de l’Economie sont également touchés par la mesure. C’est le cas du Directeur de cabinet du ministre de l’Economie, Pierre Claver Mfouba, du Secrétaire général du ministère de l’Economie, Jeannot Kalima, du Directeur général des Douanes, Dieudonné Lewamouho Obissa, du Directeur régional des Douanes de l’Estuaire, Jean Christian Ndong Bibang et du Directeur de services de surveillance des Douanes.