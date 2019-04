Douala : les secrétaires et assistantes de direction se remobilisent

A l’occasion de la journée internationale consacrée à ce corps de métier, Osad-Cameroun organise des séminaires de renforcement de capacités et d’autres activités les 26 et 27 avril 2019.

Au quotidien, les secrétaires et assistantes de direction effectuent plusieurs taches. En fonction du secteur d’activité de l’entreprise, elles sont appelées à faire du placement, de l’enregistrement, le traitement du courrier, le tri. Un travail de routine qui ne se déroule pas sans difficultés.

A côté des cas d’harcèlement dont certaines d’entre elles ont été victimes, il y a au jour le jour, ces usagers qui ne les accordent toujours pas toute l’importance qui leur est due. « Certains usagers, parce qu’ils ont des affinités avec le directeur, ignorent la secrétaire et entrent directement dans le bureau du patron sans se faire annoncer. Une fois confrontés à une difficulté, ils reviennent vers nous. Heureusement, nous sommes formés pour bien les recevoir », déplore Rosette Elounou. Elle est la présidente régionale de l’Organisation des secrétaires et assistantes de direction pour le Littoral (Osad-Cameroun).

Ladite association Osad-Cameroun créée en avril 2004 milite depuis 19 ans pour la valorisation et la promotion du métier de secrétaire. Pour parvenir à cet objectif, Osad-Cameroun organise régulièrement des visites d’entreprise pour sensibiliser les consœurs. Plusieurs formation et séminaires de recyclage sont également organisés à leur intention. C’est dans ce sillage qu’Osad-Cameroun a décidé d’organiser un ensemble d’activités à Douala les 25 et 26 avril 2019 à l’occasion de la célébration de la journée internationale des secrétaires et assistantes de direction.

Remobilisation

Les activités qui s’ouvrent vendredi 26 avril s’inscrivent autour du thème : « la remobilisation axée sur les résultats et les performances ». Il sera question, d’après Rosette Elounou, de faire une auto-évaluation. Il sera aussi sujet lors des formations, de renforcer les capacités des membres et des élèves conviés. Une discussion autour de la digitalisation du poste de secrétaire animera aussi les échanges. Une marche sportive prévue le samedi 27 avril va clôturer les activités d’Osad-Cameroun pour le compte de cette célébration.

Osad-Cameroun est une organisation créée le 12 avril 2004. Le bureau national est situé à Yaoundé, dans la capitale politique. L’organisation compte à ce jour 250 membres régulièrement inscrits et à des démembrements dans plusieurs régions du Cameroun.