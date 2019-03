DTN du Cameroun : Joseph Serges Noah sera-t-il à la hauteur ?

Cet entraineur de football, au pedigree modeste, directeur de cabaret à Seine-Saint-Denis (Bikutsi club), a-t-il le profil idéal pour relever l’immense défi de diriger la plus haute structure technique du football camerounais ?

La nouvelle a surpris plus d’une personne dans le paysage footballistique camerounais. Joseph Serges Noah (45 ans), ancien défenseur central du Canon sportif de Yaoundé, formé à Lion Cosmos, a été nommé par le président de la Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya ce 27 mars au poste de Directeur technique national (DTN) de football, en remplacement de Jean Manga Onguéné (72 ans), appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Il a été désigné à ce poste à l’issue d’une rencontre du Comité d’urgence de la Fecafoot.

Samedi dernier, lors de la diffusion du match Cameroun-Comores sur Canal+, Philippe Doucet, présenté comme l’un des conseillers officieux de Samuel Eto’o, n’a cessé d’affirmer que les Camerounais connaitront le nom de leur nouveau DTN cette semaine. Le chroniqueur de sport sur la chaine cryptée française, qui est très introduit au Cameroun, a vu juste.

Pratiqué plusieurs sports

De son enfance, passée dans diverses villes camerounaises, au gré des affectations de son père Abe Noah, professeur d’histoire et de géographique, l’on retient que le jeune Joseph Serges Noah a pratiqué plusieurs sports. A la faveur de son physique favorable, il joue avec une certaine aisance au volley-ball, au handball et surtout au football. Arrivé à Yaoundé en 1986, en provenance de Bafoussam, il est inscrit en classe de 4ème au Lycée de Mballa II (même promotion que Parfait Siki, le responsable de la communication de la Fecafoot). Après l’obtention de son Bepc, il est transféré au Lycée de Nkol-Eton, où il obtiendra son Baccalauréat. Parallèlement à ses études, il commence sa carrière de footballeur à Lion Cosmos en D2 du Centre avant d’être transféré au Canon de Yaoundé. Avec le club phare de la capitale camerounaise, il remporte deux Coupes du Cameroun, en 1993 et 1995.

Après, il s’envolera pour l’Europe dans l’optique de poursuivre sa carrière de footballeur. Son curriculum vitae indique pompeusement qu’il a joué au FC Séville et à l’Athletico Madrid. Or, les archives de l’Athletico Madrid, que nous avons consultées, indiquent qu’au niveau des séniors, seuls trois Camerounais ont déjà porté le maillot de ce prestigieux club espagnol. Il s’agit de Samuel Ipoua, Jean Dicka Dicka et Pierre Kundé Malong. Pouvait-il jouer dans ces clubs sans pour autant être convoqué en sélection nationale ?

Dans les faits, Joseph Serges Noah n’ayant pas pu embrasser une carrière professionnelle, s’est reconverti dans les affaires. Il va notamment diriger pendant longtemps les cabarets dénommés «Bikutsi club», à Seine-Saint Denis, puis à Epinay Villetaneuse.

DTN, le laboratoire du football

Toutefois, pendant cette période, il passe ses diplômes d’entraineur de football. Mais, ce cousin germain de Yannick Noah, n’a dirigé que des équipes amateurs dans l’Hexagone. Son titre le plus prestigieux reste celui de vainqueur de CFA2 (équivalent ailleurs de la 5ème division) avec l’US Créteil en 2006.

Or, partout d’ailleurs où la DTN est le laboratoire du football d’un pays, c’est généralement des entraineurs chevronnés, à l’expérience avérée qui ont cette lourde mission. En France, des entraineurs comme Michel Hildago, Henri Michel, Gerald Houllier ou Aimé Jacquet ont occupé ce poste. C’est à Joseph Serges Noah et ses collaborateurs qu’incombe désormais la tâche de détecter des jeunes talents et de former des éducateurs à tous les niveaux. Mieux, il devra proposer, mettre en œuvre et adapter en permanence la politique fédérale qui vise à porter le football camerounais à son plus haut niveau de qualité, de compétitivité et de performance, depuis la base jusqu’aux sélections nationales.