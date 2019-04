Economie et sport s’imposent à la Une quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi consacrent de larges commentaires à l’environnement des affaires au Maroc, à la gestion des déchets ménagers à Casablanca et à la prime versée par la CAF aux équipes nationales qualifiées à la CAN-2019, sont les principaux sujets traités par les éditorialistes des quotidiens de ce jeudi.+L’Economiste+ revient sur le climat des affaires au Maroc. Pour les chefs d’entreprise et les investisseurs, le quotidien avec les administrations, les va-et-vient incessants pour solliciter les autorisations et les ravages de la concurrence du secteur informel, entre autres, constituent le seul Doing Business qui vaille, loin devant le rating du climat des affaires que publie la Banque mondiale chaque année à l’automne, relève l’éditorialiste.

Lorsque le gouvernement se félicite par exemple de « l’impact de la réforme du dispositif du livre V du code de commerce sur le Doing Business du Royaume », les banquiers lui répondent en écho qu’il faut placer les tribunaux de commerce en redressement judiciaire. Car le recouvrement des créances par le canal de la justice commercial est un véritable chemin de croix, constate-t-il.

De même, la création d’entreprises n’est pas du tout un problème. Ce qui l’est en revanche, c’est le début effectif d’activité suspendu à une batterie d’autorisations et d’inspections, déplore-t-il.

+Aujourd’hui le Maroc+ s’intéresse à la gestion des déchets ménagers à Casablanca. La publication affirme que Casablanca « croule depuis quelques jours sous les ordures ménagères », alors que les élus sombrent dans de « petites guéguerres souterraines, où se mélangent intérêts partisans et personnels ».

En attendant d’avoir des élus plus aptes et à la hauteur de leurs responsabilités, un système plus « dirigiste », mais assurant aux Casablancais les standards minimums en matière de services de base et de cadre de vie ne serait-il pas finalement une meilleure option pour la ville? suggère-t-il.

+Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte que la Confédération africaine de football (CAF) vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les équipes nationales qualifiées pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) en Égypte.

Une somme de 2,5 millions de dirhams leur a été versée pour financer leurs stages de préparation. À noter toutefois que cette somme sera déduite, par la suite, des primes à recevoir au terme de la compétition. Ces primes devraient osciller entre 4,5 millions de dollars pour le champion en titre et 475.000 dollars pour les équipes éliminées en phase de poule, informe le quotidien.

Cette sorte d’avance aux équipes participantes à la CAN a été décidée et agréée au Caire, par le Comité exécutif de la CAF en marge de du tirage au sort de la compétition continentale. L’objectif est d’aider les fédérations, notamment celles aux budgets réduits, à faire face aux dépenses préliminaires.