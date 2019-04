Egypte: Tirage au sort ce vendredi de la CAN-2019

Le tirage au sort des groupes de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations-2019 aura lieu au Caire ce soir (à partir de 19h00 GMT).Par Mohamed Fayed

Quatre chapeaux de 6 équipes chacun ont été déterminés sur la base du dernier classement FIFA.

Ce n’est qu’à la veille de la cérémonie du tirage au sort que le comité exécutif de la CAF a approuvé les règles de procédures, conformément aux propositions du comité d’organisation de la CAN.

Ainsi les équipes du chapeaux 4 seront les premières à être tirées. La 1ère boule ira directement dans le groupe A, en position A4, la 2e boule tirée ira directement dans le groupe B, en position B4, la 3e boule tirée ira directement dans le groupe C, en position C4, et ainsi de suite jusqu’à la 6e boule.

Même processus pour les chapeaux 1, 2 et 3. Seule exception, l’Égypte, pays hôte est automatiquement placée dans le premier groupe (position A1).

Pour rappel, que l’Egypte, qui abrite cette CAN après l’avoir retire du Cameroun, arrive en tête des pays africains en termes de nombre de participations avec 23 participations, suivie de la Côte d’Ivoire (23), Ghana (22), Cameroun (22), la RDC, la Tunisie et le Nigeria (19) et l’Algérie (18 participations).

Parmi les stars du football qui seront présentes lors de cette cérémonie figurent l’Ivoirien Yaya Toure, le Nigérian Daniel Amonike, le sénégalais Al Hadji Diouf, le Camerounais Rigobert Song et le Marocain Mostafa Hajji.

L’Egypte reste toujours le pays le plus titré de la CAN avec 7 sacre, suivie du Cameroun (5), le Ghana (4) et le Nigeria (3).