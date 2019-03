Eliminatoires Can 2019 : la liste du Cameroun face aux Comores

Dans le cadre du match décisif de la dernière journée des qualificatifs pour la Can égyptienne, Clarence Seedorf, le sélectionneur des Lions a rendu public ce jeudi 14 mars, la liste des 23 joueurs qui affronteront les Comores le 23 mars à Yaoundé.

Le suspense est levé. L’entraineur des Lions indomptables du Cameroun, Clarence Seedorf, a communiqué une liste de 23 joueurs pour la réception des Comores le 23 mars 2019. Un match décisif qui entre dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can 2019, qui se déroulera finalement en Egypte du 21 juin au 19 juillet. Une 32ème édition de la Can qui verra pour la première fois la participation de 24 équipes.

Initialement, le tournoi était prévu au Cameroun, mais la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de lui retirer l’organisation le 30 novembre 2018, en raison des retards dans les travaux et de l’insécurité dans plusieurs régions. Du coup, le Cameroun qui est deuxième dans le groupe B, avec 8 points, est condamné à faire au moins match nul pour obtenir son ticket.

Dans la liste du technicien néerlandais, pas de grande surprise. Clarence Seedorf a, à deux éléments prêts, reconduit la liste des joueurs qui ont participé au mois de novembre dernier aux matchs face au Maroc et au Brésil. En toute évidence, Karl Toko Ekambi (Villarreal), expulsé face aux Lions de l’Atlas ne figure pas sur cette liste. Tout comme Jeando Fuchs (Sochaux) qui est blessé en ce moment.

Pour le reste, les cadres sont tous présents, André Onana, Michael Ngadeu Ngadjui, Christian Bassogog et Choupo-Moting, tout comme le gardien Carlos Kameni, rappelé malgré son absence de temps de jeu avec Fenerbahçe. Auteur de 8 buts dans le championnat d’élite en Suisse, l’attaquant Jean-Pierre Nsamé (Young Boys de Berne) signe quant à lui son retour après une longue absence. En revanche, pas de place pour Paul-Georges Ntep, qui ne joue pratiquement pas avec son club de Wolfsburg, ni de Vincent Aboubakar (Porto), encore convalescent.

Décision finale du TAS

Par ailleurs, plus d’un mois après la saisine du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par les Comores contre la CAF, le dossier n’a pas encore connu une grande avancée. Alors qu’approche la 6ème et ultime journée des éliminatoires de la CAN 2019, aucune date n’a encore été fixée par le TAS pour étudier le recours de la Fédération de football des Comores (FFC) contre la décision de la CAF de maintenir le Cameroun dans le groupe B. « Une procédure d’arbitrage a été ouverte mais le calendrier de la procédure n’a pas encore été établi. Il est trop tôt pour dire quand une décision finale pourra être rendue », a indiqué le service de presse du TAS.

En effet, suite à la décision de la CAF de retirer l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le pays hôte déchu aurait dû être suspendu pour une durée deux ans, en application de l’article 92.3 du règlement de la CAF. Dans un souci d’apaisement, l’instance faitière du football africain avait renoncé à sanctionner le Cameroun, à la grande colère des Comores. Affaire à suivre…

Les 23 Lions Indomptables :

Gardiens : Fabrice Ondoa, Idriss Carlos Kameni, André Onana

Défenseurs : Fai Collins, Joyskin Dawa Tchakonté, Jean Armel Kana, Ngadeu Ngandjui, Yaya Banana, Jérôme Onguene, Gaétan Bong, Ambroise Oyongo Bitolo

Milieux : Zambo Anguissa, Pierre Kunde Malong, Georges Mandjeck, Arnaud Djoum, Petrus Boumal

Attaquants : Joel Tagueu, Stéphane Bahoken, Eric-Maxime Choupo-Moting, Jacques Zoua, Jean-Pierre Nsamé, Clinton Njié, Christian Bassogog