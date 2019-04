4 serveurs

Description

Le SUPERMARCHE OUMBE situé au carrefour REGIE en face de la station-service TRADEX recherche pour les besoins de ses services, 04 Serveurs. Les personnes intéressées par cette offre doivent disposer des qualités suivantes :

• Etre titulaire d’un CAP ESF, PROBATOIRE ESF, BAC ESF ou d’une formation en hôtellerie et restauration ;

• Etre âgée de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ;

• Etre entièrement disponible ;

• Jouir d’une bonne santé ;

• Avoir des aptitudes à la vente, à l’accueil et au service ;

• Avoir une expérience professionnelle à un poste similaire serait un atout ;

Les dossiers de candidatures doivent être adressés à Monsieur le Gérant de la société et déposés soit au service des ressources humaines sis à MVAN derrière la station-service TOTAL MVAN, soit au supermarché OUMBE situé au carrefour REGIE en face de la station-service TRADEX au plus tard le 30 Avril 2019 à 12 heures précises. Ces dossiers qui peuvent aussi être envoyés via internet à l’adresse électronique adeboda.basile@gmail.com doivent contenir les pièces ci-après :

• Une lettre de motivation :

• Un curriculum vitae détaillé (bv préciser le lieu de résidence dans le CV, obligatoire) ;

• La photocopie du diplôme exigé ;

• La photocopie de la carte nationale d’identité ;

• Un plan de localisation ;

• un certificat médical;

NB:

– Les dossiers envoyés par mail doivent contenir uniquement le CV et la lettre de motivation ;

– Habiter à promximité du supermarché serait un atout ;

– Lisez attentivement l’offre avant de postuler !!!