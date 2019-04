Chargé de marketing, marketing digital et communication

Missions Globales :

• Construire en collaboration avec les services commerciaux et la direction générale une stratégie marketing globale

• Elaborer et faire approuver un plan chiffré d’actions marketing

• Elaborer, faire approuver et piloter les campagnes marketing

• Définir et suivre les KPI’s pour construire les axes d’optimisation

• Evaluer les résultats des campagnes et proposer les actions correctives.

Marketing Opérationnel

• Elaborer un plan de marketing opérationnel,

• Contribuer en collaboration avec les équipes commerciales à l’élaboration des outils et argumentaires de vente destinés à la force de vente,

• Définition de la forme et du contenu des supports d’aide à la vente,

• Définir une segmentation adaptée aux clients de nos lignes de métiers.

• Favoriser les best practices, le partage et l’analyse des succès pour une amélioration continue

• Proposer et déployer des actions d’animation sur les segments qui le nécessitent

Marketing Relationnel

• Mettre en place des actions d’acquisition et de fidélisations spécifiques afin de rythmer la commercialisation dans nos différents métiers

• Participez activement à l’amélioration de l’expérience client sous l’angle omni-canal: développer les plans d’animations omni-canaux en garantissant leur cohérence dans les parcours clients.

• Définir et mettre en place des programmes de fidélité et d’ambassadorat là où c’est nécessaire.

Marketing Digital

• Elaborer, faire approuver et piloter les campagnes d’animations digitales

• Gérer le web analytics, mettre en place des reporting, analyser et optimiser le parcours et l’acquisition client en ligne.

• Préparer les ciblages à partir de nos bases de données en étroite collaboration avec le service informatique

• Créer les contenus dans l’application d’e-commerce,

• construire un planning éditorial, gérer et planifier les publications sur les réseaux sociaux.

• Veille des dernières tendances digitales : Vous décryptez les dernières tendances web afin d’identifier de potentiels projets / études / outils créateurs de valeur, utiles aux clients et aux équipes.

Communication

• Assurer le suivi de production des campagnes et leur déclinaison digitale,

• Elaborer les plans media offline/ online en collaboration avec l’équipe informatique e-commerce.

• Mettre en œuvre la stratégie de communication sur l’ensemble des réseaux sociaux pour dynamiser, développer et fidéliser nos clients

• Etre le garant du respect de la charte graphique de la marque

• Assurer une veille (concurrence, tendance des consommateurs, presse, publicité)

• Réaliser ou faire réaliser et actualiser les supports de communication

• Développer la communication institutionnelle : telle qu’une levée de fonds ou un événement sportif pour promouvoir la santé du cœur, etc..

Environnement de travail :

Vous évoluez aux côtés des équipes commerciales pour piloter la stratégie marketing et communication globale de nos lignes de métiers.

Vous travaillez avec des profils variés : Manager, Graphiste, Commercial, etc.. vous savez identifier et comprendre les besoins ainsi que les défis de nos métiers.

Vous recherchez l’entreprise qui vous donnera l’opportunité de vous épanouir et de maîtrisez votre développement professionnel, d’imprimer votre marque; Si un intitulé de poste n’est pas une définition figée de ce que vous êtes mais le point de départ d’une carrière, rejoignez nous.

Apports :

Cet environnement de proximité vous permet d’intervenir de manière directe et réactive au sein d’une équipe transversale tournée vers l’innovation et d’être reconnu(e) comme un(e) expert(e) dans votre domaine d’activité.

Votre curiosité et votre créativité vous permettront de vous investir dans de nouveaux projets, et de faire évoluer vos missions en fonction de votre investissement et de vos performances. Vous pouvez par la suite développer d’autres compétences pour exercer des métiers connexes au sein de nos autres lignes métiers en support ou en front end.

Avantages

Package compétitif avec une part variable qui saura rémunérer les meilleurs profils.

Profil recherché :

Titulaire d’un diplôme Bac+4/5 type école de commerce, ou parcours universitaire

Date limite: 09 mai 2019 à 22 heures