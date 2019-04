Conseiller de clientèle

Mission principale:

-exploiter et développer un portefeuille de clients et de prospects professionnels avec le souci permanent de qualité de service, de

-satisfaction client, de rentabilité et de maîtrise des risques. Le candidat devra être l’interlocuteur privilégié du client et pouvoir lui apporter son expertise afin de répondre à ses besoins

et problématiques professionnelles.

Il aura pour rôle de :

Participer à l’animation et l’encadrement de l’équipe

Accompagner le responsable d’agence dans la réalisation des opérations

Prendre le relais pendant l’absence du Responsable d’agence

Superviser l’équipe de GP et l’agent d’accueil

Développer et gérer le portefeuille de clients et prospects

Identifier les sources d’accroissement de son portefeuille au sein de son environnement en vue de mener des actions de prospection potentiellement rentables ;

Exploiter les états fournis par les services supports pour orienter son action commerciale

Analyser les besoins précis du client et concrétiser la vente

Conseiller les clients et les prospects sur les produits et les services adaptés à leurs besoins

Vendre les produits et services bancaires, en vue d’accroitre le taux d’équipement

Partager l’information via la rédaction de comptes-rendus de visite, de plan d’actions commercial pour les clients les plus importants, d’avis commerciaux lors des

renouvellements de dossiers.

Présenter si nécessaire, de façon pro active, le client à un spécialiste (Leasing, GTB)

Assurer la synergie avec le segment de la clientèle de particuliers.

Qualité des services et satisfaction de la clientèle

Accueillir, écouter les clients et prospects

S’assurer du bon dénouement des opérations courantes des clients (chèques, virements, prélèvement, échéances de crédit, forçage, etc…) dans le respect des procédures

en vigueur ;

Orienter correctement et de manière diligente les demandes du client vers le service interne concerné

Collecter les réponses des services de back-office pour restitution au client

Aviser dans les délais impartis le service Qualité des remontées des clients.

Suivi risque de 1er niveau

Apprécier et maîtriser le risque de crédit des clients du portefeuille.

Détecter de façon pertinente la dégradation du risque et conduire les stratégies adaptées pour une correcte maîtrise des risques, en liaison avec le service du précontentieux

Gérer les dates de renouvellement, notamment en respectant les délais de rigueur de 2 mois avant l’échéance

Soumettre à sa hiérarchie les opérations à forcer (Non autorisé, en dépassement, autorisation échue, indisponibilité,…) avec un argumentaire en leur faveur ou un

commentaire sur les perspectives de régularisation

S’assurer de la célérité dans le traitement des dossiers et de la contractualisation des décisions communément prises avec le client ;

Assurer le suivi des états risques : comptes irréguliers (dépassement ou sans mouvement), balance des débiteurs, dossiers échues.

Veiller au recouvrement amiable sur les comptes débiteurs ou immobilisés

Initier le précontentieux

Fournir un travail fiable dans les délais impartis ; proposer des solutions adaptées.

Conformité

Respecter les règles de sécurité et de déontologie, de la lutte anti blanchiment

Contribuer à la conformité des dossiers en collectant auprès du client les pièces nécessaires comme les DSF, informations juridiques : statuts, pouvoir, rempli la fiche KYC à

l’ouverture du compte etc.,

Mettre à jour le fichier client par collecte des données

Respecter les valeurs du groupe Société Générale.

Pour ce poste de 9ème catégorie basé à Douala, le candidat devra avoir les compétences suivantes :

Compétences techniques

• Connaitre l’offre bancaire destinée à la clientèle professionnelle

• Connaitre les bases financières, juridiques et fiscales

• Savoir mettre en œuvre les techniques d’entretien client, de vente, de négociation et de prospection.

• Maîtriser les outils bureautiques et les applications métier

• Appréhender le risque lié à l’activité sur son périmètre (risques de contrepartie, limites à divers…

• Maîtriser les règles et procédures en vigueur, en particulier celles liées à la conformité, au secret bancaire, à la surveillance permanente et la lutte contre la fraude et le

blanchiment

Compétences comportementales

• Orientation client

• Orientation résultat

• Sens du risque

• Bonne capacité de négociation

• Esprit d’équipe

Profil du candidat :

• Minimum BAC +3/4 en Audit/Contrôle de Gestion, Banque, Commerce international ou toute discipline connexe.

• Minimum 05 années d’expérience professionnelle dans le domaine bancaire.

Merci d’adresser votre candidature (CV) en précisant en objet «DCPP/CCLPRO/19» à l’adresse suivante : recrutement.societegenerale.cameroun@socgen.com.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : MERCREDI, LE 17 AVRIL 2019 A 17 HEURES.

NB : SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉES ULTÉRIEUREMENT.