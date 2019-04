Deux Travailleurs sociaux

Missions et responsabilités:

Mener des entretiens d’admission avec les personnes identifiées par l’équipe au cours du travail de sensibilisation ou référées par d’autres agences, et ouvrir un dossier si les critères de vulnérabilité sont remplis

Effectuer des évaluations complètes pour chaque client après avoir obtenu son consentement et prendre en compte les facteurs émotionnels, comportementaux et sociaux qui affectent son bien-être psychosocial, ainsi que les facteurs de protection et de risque.

Dirigez les clients vers les services appropriés et, si nécessaire, accompagnez-les chez différents fournisseurs de services

Assurer un archivage et un archivage corrects et sécurisés des fichiers de gestion de cas afin de préserver la confidentialité des données

Effectuer toutes les tâches en respectant les principes de protection clés, notamment: ne pas nuire, non-discrimination, confidentialité, responsabilité et principes de la nécessité de connaître

Cartographie des prestataires de services dans la zone d’intervention;

Assurer une bonne coordination avec les autres acteurs de la protection intervenant dans la zone d’intervention;

Assurer la liaison avec les centres de santé pour assurer des soins médicaux appropriés aux victimes, y compris la disponibilité et la gestion des kits de post-viol;

Identifier de manière proactive les défis liés au soutien psychosocial, en proposant des solutions pour atteindre les

Objectifs et les activités du projet;

Mener des activités de sensibilisation sur les services disponibles, participer à la mobilisation de la communauté et à l’élaboration des messages clés à diffuser;

Maintenir les outils à jour et produire des rapports d’activité précis et de haute qualité;

Organiser des groupes de discussion avec les bénéficiaires pour identifier les problèmes liés à la protection et aux personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques

Suivre les directives [respect, confidentialité, non-discrimination, sécurité] et traiter les victimes avec respect et compassion en préservant la confidentialité;

Participer activement aux réunions hebdomadaires programmées du coordinateur de terrain et de la direction du projet;

Travailler étroitement et efficacement avec les moniteurs de protection sur le terrain;

Soyez flexible et prêt à accepter toute autre tâche demandée par INTERSOS liée à la réalisation des objectifs du projet.

Les compétences

Un baccalauréat en travail social et / ou dans un domaine apparenté, par exemple en sciences sociales et humaines, une certification et / ou un diplôme en droits de l’homme adjacents, en droit international des droits de la personne ou l’équivalent, est un atout

1 an d’expérience pertinente sur le terrain au sein d’une ONG

Expérience de travail avec des personnes déplacées et des réfugiés

Bonne connaissance et pratique de la protection internationale et de l’assistance d’urgence

Connaissances informatiques essentielles (Word, Excel et Internet)

Respect et attitude non discriminatoire, empathie

Compétences interpersonnelles et de communication

Signaler des compétences

Capacité à travailler sous pression

Connaissance de l’anglais et de l’anglais pidgin

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement.cameroun@intersos.org et indiquez à l’objet le poste pour lequel vous postulez: «Travailleur social»

OU

S’il n’est pas possible d’envoyer le CV et la lettre de motivation par courrier électronique (au format PDF), comme expliqué ci-dessus, les CV peuvent être envoyés à INTERSOS Yaoundé (Route Rond-Point Bastos) ou Maroua (Quartier Pitoare, en face de l’hôtel). ) Kousseri, Mora, Mokolo, Buéa et Bamenda. Les détails de l’offre d’emploi peuvent être collectés dans les différents locaux INTERSOS mentionnés ci-dessus.

Veuillez postuler au plus tard le 13 avril 2019 à 17 heures.