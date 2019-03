Expert national WEE et cohésion sociale

Education et expérience professionnelle

Diplôme d’études collégiales de 2 ans – 3 année d’expérience

Durée de contrat

Jusqu’au 31 décembre 2019

Sous la supervision directe du Coordonnateur de terrain, le / la titulaire fournira un appui technique et programmatique à la mise en œuvre d’activités de projet pertinentes dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes / des moyens de subsistance et de la cohésion sociale sur le terrain.

Devoirs et responsabilités

Fournir un appui technique et programmatique pour la planification, la mise en œuvre, le suivi, la production de rapports et l’évaluation du programme humanitaire

Effectuer une analyse de situation régulière sur les zones pertinentes pour éclairer la planification et la mise en œuvre des activités.

Soutenir la planification du plan de travail opérationnel d’ONU Femmes à Buea / Bamenda et des partenaires du programme / projet.

Soutenir le suivi et la mise en œuvre des activités de programme / projet sur le terrain en mettant l’accent sur l’assurance qualité et la fourniture des résultats.

Préparer divers rapports, notamment des rapports hebdomadaires, des rapports de missions sur le terrain et des rapports analytiques sur les domaines pertinents.

Faciliter les relations de collaboration avec les acteurs concernés sur le terrain.

Soutenir la coordination des différents acteurs humanitaires pour assurer la cohérence et l’efficacité des activités des différents partenaires.

Soutenir la coordination de la planification et de la mise en œuvre d’activités dans d’autres domaines (violence sexospécifique, femmes, paix et sécurité, santé, etc.) afin de renforcer les synergies et la cohérence des interventions d’ONU Femmes sur le terrain.

Soutenir l’évaluation finale du projet sur le terrain.

Soutien au renforcement des capacités nationales

Soutenir les partenaires opérationnels dans la planification, la réalisation et le suivi de leurs activités dans les domaines techniques pertinents, ainsi que dans les aspects transversaux tels que la communication, la visibilité et la gestion axée sur les résultats, grâce à une assistance technique continue au service de la durabilité.

Identifiez d’autres domaines clés pour le soutien nécessaire et participez aux activités de renforcement des capacités des partenaires selon les besoins.

Facilitation de la construction et du partage des connaissances



Élaborer des manuels, du matériel de formation, des notes d’orientation et d’autres outils pratiques sur des domaines pertinents, en s’appuyant sur les ressources existantes et les expériences passées.

Contribuer à générer, documenter et utiliser les connaissances (leçons apprises et bonnes pratiques) dans des domaines pertinents du contexte humanitaire.

Fournir les intrants nécessaires à une gestion et à un partage efficaces des connaissances au sein de l’équipe de projet et au-delà.

Effectuer d’autres tâches pertinentes à la demande du superviseur direct.

Les principaux résultats sont les suivants:

– Mise en œuvre rapide et de qualité des activités de programme / projet sur le terrain dans les domaines pertinents.

– L’appropriation et la capacité des partenaires nationaux sont renforcées.

– Informations et informations opportunes et de qualité fournies au coordonnateur de terrain concernant la mise en œuvre des programmes / projets et la coordination humanitaire.

– Rapports de qualité et produit de connaissance développés.

Les compétences

VALEURS FONDAMENTALES / PRINCIPES DIRECTEURS

· Intégrité: faire preuve de cohérence dans la défense et la promotion des valeurs d’ONU Femmes dans ses actions et ses décisions, conformément au Code de conduite des Nations Unies.

Professionnalisme: faire preuve de compétence professionnelle et de connaissances expertes dans les domaines de fond pertinents.

· Sensibilité culturelle et valorisation de la diversité: Démontrer une compréhension du caractère multiculturel de l’organisation et de la diversité de son personnel. Démontrer une perspective internationale, apprécier les différences de valeurs et tirer des enseignements de la diversité culturelle.

LES COMPÉTENCES DE BASE

· Ethique et valeurs: Démontrer et sauvegarder l’éthique et l’intégrité.

· Sensibilisation organisationnelle: Démontrer les connaissances organisationnelles et un bon jugement.

· Développement et innovation: prendre en charge le développement personnel et prendre des initiatives.

· Travailler en équipe: Démontrer votre capacité à travailler dans un environnement multiculturel et multiethnique et à entretenir des relations de travail efficaces avec des personnes de nationalités et de cultures différentes.

· Communication et partage d’informations: faciliter et encourager la communication ouverte et s’efforcer d’obtenir une communication efficace.

· Autogestion et intelligence émotionnelle: restez calme et positive même dans les moments difficiles, gérez les situations tendues avec diplomatie et tact et adoptez un comportement cohérent envers les autres

· Apprentissage continu et partage des connaissances: Encouragez l’apprentissage et le partage des connaissances.

COMPETENCES FONCTIONNELLES

· Aptitude à planifier et à suivre les activités du programme / projet et à en rendre compte, y compris les voyages dans des zones isolées situées en dehors du lieu d’affectation

· Aptitude à hiérarchiser les tâches et à effectuer plusieurs tâches à la fois.

Capacité à développer des partenariats avec diverses parties prenantes et à répondre positivement aux

· retour d’information;

· Capacité à gérer des situations difficiles et à travailler sous pression;

· Excellente connaissance des progiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, etc.).

Capacité à travailler dans un environnement de sécurité imprévisible

Compétences requises et expérience

Éducation:

Baccalauréat en sciences sociales, études de genre, économie