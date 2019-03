Faible taux d’enregistrement des naissances au Cameroun : le Minddevel saisit les préfets

Chaque année, environ 1/3 d’enfants ne sont pas enregistrés à la naissance au Cameroun.

Dans un message porté daté du 07 mars, le ministre de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel) instruit aux préfets «la régularisation de l’état civil des personnes vivant sans actes de naissance».

Le ministre, Georges Elanga Obam invite les chefs de terre à prendre attache avec toutes les autorités de la chaîne afin de régulariser la situation des personnes n’étant pas enregistrées.

Ainsi, les magistrats municipaux, de concert avec les personnels médicaux devront procéder au recensement des populations concernées. Une première étape qui va permettre la délivrance «des certificats d’âge apparent (le médecin après consultation, détermine l’âge apparent de l’enfant et délivre un certificat médical Ndlr)».

A lire aussi: Cameroun-Extrême-Nord: le Certificat d’études primaires de 43 000 élèves en péril

Après quoi, les tribunaux de première instance seront mis à contribution pour rendre des décisions de jugements supplétifs au cours d’audiences foraines organisées à cet effet. Une audience foraine est celle tenue hors du siège d’une juridiction pour éviter aux parties d’avoir à se déplacer quelquefois loin de leur lieu de résidence.

La distance est en effet un frein à l’enregistrement des naissances. Notamment dans les localités reculées où les bureaux d’état civil sont éloignés ou non opérationnels. C’est dans les zones rurales qu’on retrouve plus d’enfants non enregistrés (48%), contre les zones urbaines (81%).

Selon les résultats de l’enquête MICS (enquête à indicateurs multiples) 2014, au Cameroun, le taux d’enregistrement à la naissance des enfants de moins de 5 ans au Cameroun est passé de 70 % en 2006 à 61 % en 2011 avec une légère hausse à 66 % en 2014, au niveau national.