Eric Maxim Choupo-Moting, le revanchard

Absent de la Can 2017 pour des raisons personnelles, l’attaquant du PSG est à la recherche du temps perdu. Ce samedi face aux Comores, il sera l’atout numéro 1 de l’attaque camerounaise.

En 2017, Eric Maxim Choupo-Moting, frustré des choix d’Hugo Broos, avait mis sa carrière internationale entre parenthèse. C’est à travers le petit écran que l’ancien joueur de Mayence avait vu le Cameroun être sacré champion d’Afrique, pour la cinquième fois. Depuis, en l’absence de Vincent Aboubakar, convalescent, il est revenu plus fort pour être actuellement l’atout offensif numéro 1 de la sélection nationale du Cameroun.

L’histoire de Choupo-Moting (49 sélections 15 buts) avec le Cameroun remonte en 2010, lorsque Paul Le Guen, alors sélectionneur du Cameroun l’appelle pour le convaincre de rejoindre les Lions indomptables. Alors qu’il possède un passeport allemand et qu’il a évolué dans les sélections jeunes de la Mannschaft, il privilégie finalement le « choix du cœur ». Il intègre la sélection du Cameroun moins d’un mois avant le coup d’envoi du Mondial Sud-africain en 2010. Titulaire sur le front de l’attaque, il disputera également le Mondial brésilien en 2014.

Unique buteur face au Malawi

Mais son parcours avec l’équipe nationale se heurte à quelques obstacles. Choupo-Moting (29 ans), aura trop de peine à comprendre comment il peut être le remplaçant d’Egard Salli, lors du match amical du 30 mai 2016 contre la France à Nantes. S’il marque un but ce jour-là, dès son entrée en jeu, il sera de nouveau remplaçant le 11 octobre 2016, lors d’un déplacement du Cameroun en Algérie. C’est lui-même qui demandera à un moment à ne plus être appelé en sélection, à cause de relations tendues avec Hugo Broos. La légende du football, Samuel Eto’o –dont il est très proche–viendra plusieurs fois lui parler pour le faire changer d’avis.

Capable de jouer en 9 mais aussi sur les ailes, le chouchou du Parc des Princes, malgré son statut de remplaçant (deux buts en Ligue 1), a un profil qui plaît à son sélectionneur Clarence Seedorf, qui en a fait un des leaders dans la tanière. A lui de continuer à rendre la confiance placée en lui ce samedi face aux Comores, comme il l’avait fait lors de la dernière sortie des Lions à Yaoundé face au Malawi.