Européennes: les principales propositions de LR

Les Républicains ont approuvé samedi un programme de 75 propositions pour la prochaine mandature du Parlement européen, largement dominées par les questions d’immigration et de civilisation, et en se voulant « une troisième voie » entre LREM et le RN.

Le parti de Laurent Wauquiez a divisé son programme en cinq chapitres: « L’Europe frontière », « L’Europe civilisation », « L’Europe puissance », « L’Europe projet » et « L’Europe efficace ».

Dans la première, il propose notamment la réforme « du +Codes frontières+ pour pérenniser le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures » ainsi que le traitement des demandes d’asile en-dehors des frontières européennes, « en amont de l’immigration en Europe » et « en refusant l »ouverture de nouveaux centres d’accueils européens ».

LR suggère également un triplement du budget consacré aux garde-côtes et aux garde-frontières, ainsi que le rapatriement « systématique » des bateaux de migrants sur les côtes africaines, ou un fichier européen des personnes faisant l’objet dune obligation de quitter le territoire.

Les candidats emmenés par François-Xavier Bellamy refusent encore tout nouvel élargissement de l’UE ou extension de l’espace Schengen, et défendent l’inscription des « racines judéo-chrétiennes de l’Europe, ainsi que l’hértage gréco-romain et celui des Lumières ».

Les troupes de Laurent Wauquiez souhaitent en outre « faire de Strasbourg le siège unique du Parlement européen » et refusent tout rassemblement des institutions européennes exclusivement à Bruxelles.

Le parti de droite entend également « instaurer une +Barrière écologique+ avec la mise en œuvre de droits de douane anti-pollution sur les produits importés de pays qui ne respectent pas nos normes environnementales ou sociales ».

Concernant « L’Europe puissance », il est préconisé de « mettre en place une double préférence, européenne et française » face aux produits étrangers, « sur le modèle du +Buy American act+ ».

Les Républicains proposent en outre d' »imposer la stricte réciprocité de négociations dans l’ouverture des marchés publics avec nos partenaires étrangers », de maintenir « intégralement le budget de la PAC », de « rétablir la préférence communautaire dans le domaine agricole », et de réviser la directive sur les travailleurs détachés.

LR propose enfin un « grand soir des compétences », en limitant le pouvoir normatif de la Commission « au strict nécessaire » et en « consacrant l’initiative législative aux seuls Parlement européen et Conseil européen ».