FEMUA 12: trois émissions spéciales en public de RFI prévues du 24 au 26 avril 2019

Une équipe de Radio France Internationale (RFI), tient du 24 au 26 avril 2019 en Côte d’Ivoire, trois émissions spéciales en public, notamment « Priorité santé », « Appels sur l’actualité » et « Couleurs tropicales », annonce un communiqué transmis vendredi à APA.Les enregistrements de ces trois magazines phares de RFI, partenaire du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), se dérouleront le « mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 avril » à Abidjan et à Gagnoa, indique la note qui souligne que « l’entrée est libre dans la limite des places disponibles ».

Selon le programme, l’émission « Priorité Santé » de Caroline Paré est prévue le mercredi 24 avril à 15h30 à l’Institut national de la jeunesse et des sports d’Abidjan, à Marcory (Sud) autour du thème : « Les jeunes et la contraception », la diffusion étant fixée pour le jeudi 25 avril à 09h10 (GMT).

Sur cette émission santé, il sera en outre débattu de la question « Quelle contraception pour les jeunes en Côte d’Ivoire ? Quels sont les freins ? Qu’en pensent les aînés ? » le jeudi 25 avril à 15h30 à l’INJS de Marcory. La diffusion est programmée pour le vendredi 26 avril à 09h10 (GMT, heure locale).

Caroline Paré échangera également avec le public sur les questions suivantes : « Comment conçoit-on la relation de couple : dans l’instant ou la durée ? Quel sens donner à l’engagement et comment faire comprendre sa vision des choses ? Existe-t-il un âge idéal ? ».

« Appels sur l’actualité » de Juan Gomez, elle, débute le mercredi 24 avril à 16h45 à l’INJS de Marcory avec le thème « Vers une élection apaisée ? ». Le président Alassane Ouattara assure que la présidentielle de 2020 se « passera bien » et appelle les uns et les autres à « arrêter de se faire peur ». Ces inquiétudes sont-elles justifiées ? Faut-il s’attendre à des tensions ? Telles sont les questions sous-jacentes qui alimenteront l’émission dont la diffusion est prévue le jeudi 25 avril à 08h10.

Des personnalités politiques ont été invitées pour enrichir le débat, notamment Mamadou Touré, porte-parole adjoint du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir), Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) chargé de l’information et de la communication et Alain Lobognon, député, proche de Guillaume Soro.

Le jeudi 25 avril à 16h45 à l’INJS de Marcory se poursuivra l’émission « Appels sur l’actualité » sur les propos de certaines populations : « On ne mange pas goudron, on ne mange pas béton ». La diffusion est prévue le vendredi 25 avril à 08h10.

« Malgré, la croissance, des chantiers et des infrastructures qui se multiplient, la pauvreté stagne en Côte d’Ivoire. Le président Ouattara a fait de la politique sociale la priorité de la fin de son mandat ». Santé, protection sociale, éducation, eau, électricité et logements, seront évoqués. A cet effet, les réactions sur les conditions de vie des populations et leurs préoccupations sont attendues.

Avec Sidi Touré, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, et François Aka Bédia, professeur d’économie à l’Université de Bouaké (centre ivoirien), se dérouleront les échanges.

Le vendredi 26 avril, l’émission se déplace au Lycée professionnel de Gagnoa (Ouest) où elle aura lieu à 15h. La localité de Gagnoa est le fief de Laurent Gbagbo. L’émission dans cette ville se diffusée le lundi 29 avril à 08h10).

« Du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite en 2010 à la décision de la CPI d’acquitter l’ex-président de crimes contre l’humanité, comment ses partisans ont-ils vécu toutes ces années ? Comment envisagent-ils son avenir et la réconciliation nationale ? ». Cet ensemble de question sera débattu avec Séri Gouagnon, vice-président Front populaire ivoirien (FPI, le parti de Gbagbo), et Abel Djohoré, député Rhdp de Ouragahio, ville située à 20 Km de Gagnoa.

La troisième émission « Couleurs tropicales » animée par Claudy Siar, débute le mercredi 24 avril à 18h à l’INJS de Marcory avec les artistes Claire Bailly, Molière, Josey et Mulukuku Dj et sera diffusée le jeudi 25 avril à 20h10. Le jeudi 25 avril à 18h à l’INJS de Marcory sont invités Bi Pomi Jr, Chantal Taiba, Ariel Sheney, Nafassi et Teeyah. La diffusion est prévue le vendredi 26 avril à 20h10).

Le vendredi 26 avril dans un quartier d’Abidjan est prévue l’émission spéciale « Génération consciente. » dont la diffusion a été programmée le lundi 29 avril à 20h10 (heure d’Abidjan sur l’antenne Afrique). L’émission spéciale « Génération consciente » se déroulera autour du thème du FEMUA 2019 : « Genres et développement ».

Le FEMUA 12, prévu du 23 au 28 avril 2019, s’articulera autour du thème : « Genre et développement » avec comme pays invité le Burkina Faso.