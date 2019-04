Flèche Wallonne: trois montées du mur de Huy

Mode d’emploi de la 82e édition de la Flèche Wallonne prévue mercredi:

Le parcours: 195 km entre Ans et Huy. Départ à 11h15, arrivée vers 16h30.

Parcours accidenté avec trois montées du Mur de Huy (Km 137, Km 166 et arrivée). Côte de Cherave à 5,5 km de l’arrivée.

La participation: 25 équipes.

AG2R La Mondiale, Astana, Bahrein, Bora, CCC, Deceuninck, Dimension Data, Education First, Groupama-FDJ, Jumbo, Katusha, Lotto, Mitchelton, Movistar, Sky, Sunweb, Trek et UAE Emirates (qualifiées), Cofidis, Euskadi, Israël CA, Rally, Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles et Wanty (invitées).

Le palmarès: 82 éditions depuis la création de l’épreuve en 1936, 38 victoires belges, 18 pour l’Italie, 9 pour la France, 8 pour l’Espagne, 2 pour le Danemark et la Suisse, 1 pour l’Allemagne, l’Australie, les Etats-Unis, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Record des victoires: 5 pour Alejandro Valverde (ESP) entre 2006 et 2017.

Les derniers vainqueurs:

2014: Alejandro Valverde (ESP)

2015: Alejandro Valverde (ESP)

2016: Alejandro Valverde (ESP)

2017: Alejandro Valverde (ESP)

2018: 1. Julian Alaphilippe (FRA)

2. Alejandro Valverde (ESP) à 04 sec

3. Jelle Vanendert (BEL) à 06 sec