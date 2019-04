Football/Ligue 2 ivoirienne : Sol FC d’Abobo bat CO Korhogo (4-2) et monte en Ligue 1

L’équipe de Sol FC d’Abobo (commune au Nord d’Abidjan) a validé sa montée en Ligue 1 après sa victoire (4-2) face au CO Korhogo en match comptant pour la 20è journée de la Ligue 2 de football disputé, mercredi, au complexe sportif de la commune.Avec ce succès, à deux journées de la fin de cette compétition, les Abobolais totalisent 41 points et sont à 7 longueurs de leur dauphin, le Stade d’Abidjan tenu en échec (1-1) par le CO Bouaflé au Parc des sports de Treichville.

Plus rien n’arrivera à l’équipe du président Solobaté qui est, ainsi, assurée de jouer, la saison prochaine, parmi l’élite du football ivoirien, pour la première fois de son histoire.